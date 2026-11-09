Sinop Atatürk Devlet Hastanesinde karşılama bölümü engelliler için yenilendi

Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde, vatandaşlara daha kaliteli, erişilebilir ve konforlu sağlık hizmeti sunulması amacıyla Hasta Karşılama ve Danışma Bölümü yenilendi.

Sinop Atatürk Devlet Hastanesi, hasta ve hasta yakınlarının sağlık hizmetlerinden daha rahat yararlanabilmesi amacıyla fiziki alanlarında iyileştirme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda hastanenin Hasta Karşılama ve Danışma Bölümü yenilenerek vatandaşların hizmetine sunuldu. Gerçekleştirilen düzenlemeler kapsamında, özellikle engelli vatandaşların hastane hizmetlerine kolaylıkla ulaşabilmesi ve işlemlerini zahmetsizce tamamlayabilmesi ön planda tutuldu. Yeni alanın hizmete girmesiyle birlikte hastaların ve hasta yakınlarının karşılama, yönlendirme ve danışma süreçlerini daha rahat ve hızlı bir şekilde gerçekleştirmeleri hedefleniyor.

Engelsiz erişim, güler yüzlü hizmet ve hasta memnuniyeti ilkesiyle hareket ettiklerini belirten hastane yetkilileri, Sinop Atatürk Devlet Hastanesini tüm vatandaşlar için daha konforlu ve erişilebilir bir sağlık kurumu haline getirmeye yönelik çalışmaların aralıksız süreceğini ifade etti.