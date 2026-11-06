Tekirdağ Valisi Soytürk, engelli derneği ve Malkara OSB heyetlerini ağırladı - Son Dakika
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Tekirdağ Valisi Soytürk, engelli derneği ve Malkara OSB heyetlerini ağırladı

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Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Valilik makamında Mavi Umut Engelliler Derneği'ni ve Malkara OSB yönetimini ağırladı. Ziyaretlerde karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu; Soytürk, Malkara OSB'nin çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

Mavi Umut Engelliler Derneği Başkanı Melek Göktaş ve dernek üyeleri, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette, Dernek Başkanı Göktaş ve beraberindekiler, Vali Soytürk ile bir süre görüştü.

Ziyaret, karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.

Vali Soytürk Malkara OSB yönetimini kabul etti

Malkara Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Halıcı ve OSB Müdürü Gözde Bingül, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette, Malkara OSB'nin çalışmaları ve faaliyetlerine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Vali Soytürk, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Halıcı ve Bingül'e teşekkür etti.

Kaynak: AA
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