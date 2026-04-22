Fenerbahçe\'yi eleyen İlhan Palut, gözünü şimdi de sarı-lacivertlilerle ligde oynayacağı maça dikti

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakasında sahasında Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdıran TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut, yeşil beyazlı camianın özlediği sonucu elde ettiklerini belirterek, mutlu olduklarını ve taraftarları sevindirdiklerini söyledi.

''ÇOK BÜYÜK BİR POZİSYON VERMEDİK''

Mücadeleyi değerlendiren İlhan Palut, "Bunlar çok önemli maçlar. Hem kupada çeyrek final hem değerli bir rakiple oynuyoruz. Maçtan önce bakınca önemi ortadaydı. Maçın içine gelince; ilk yarıda dengeli bir oyun oldu. Fenerbahçe'nin geldiği noktalar vardı. Biz de geldik ama son hareket noktasında eksik kaldık. İkinci yarıda 10 dakika karşılık verdik, üçüncü bölgeye gittik ama üretemedik. Fenerbahçe'ye de çok büyük pozisyon vermedik. 70'ten sonra Fenerbahçe dominasyonu ile geçti. Önde baskıya çıkmakta çok zorlandık. Bize düşen doğru opsiyonları bulup topu 3. bölgeye yaklaştık ama yorgunluk bize bu şansı vermedi. Genelde topun arkasında bekledik. Bu aslında negatifti. İyi savunma yaptık.'' dedi.

''GÜZEL BİR GALİBİYET ALDIK''

Sözlerine devam eden deneyimli hoca, ''Bir penaltı golü, çok iyi dakikada geldi. Fenerbahçe'nin duran topları, çok adamla kümeleşmesine iyi defansla karşılık verdik. Güzel bir galibiyet aldık. Bu galibiyet yarı final için değerli. İkincisi takım olarak yeni yeni kafayı kaldırıyoruz. Fenerbahçe gibi değerli bir rakip karşısında galip gelmek özgüvenimizi artırabilir. En önemli noktalardan birisi, camiamızın özlediği galibiyetler..." ifadelerini kullandı.

''LİGDEKİ F.BAHÇE MAÇINI KAZANMAK İSTİYORUZ''

Fenerbahçe ile ligdeki oynanacak maça da değinen Palut, "Şimdi ligde önce Trabzonspor, ardından yine Fenerbahçe ile oynayacağız. Bunlar bizim içinTtest maçları. Her iki maçı da kazanmak istiyoruz.'' sözlerini sarf etti.