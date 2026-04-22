Erden Timur Galatasaray camiasına kırgınlığını Enver Aysever'e anlattı: Yalandan bir kere ziyaret ettiler - Son Dakika
Erden Timur Galatasaray camiasına kırgınlığını Enver Aysever'e anlattı: Yalandan bir kere ziyaret ettiler

Erden Timur Galatasaray camiasına kırgınlığını Enver Aysever\'e anlattı: Yalandan bir kere ziyaret ettiler
22.04.2026 19:59
Geride bıraktığımız ay cezaevinden tahliye olan gazeteci Enver Aysever, Galatasaray'ın eski yöneticisi Erden Timur ile cezaevinde geçen bir diyaloğu anlattı. Erden Timur'un Galatasaray yönetiminden yaşanan süreçte yeterli destek görmediğini ifade eden Aysever, Timur'un kendisine ''Yalandan bir kere ziyaret ettiler'' şeklinde söylemde bulunduğunu belirtti.

Bir canlı yayındaki sözleri nedeniyle 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan gözaltına alınarak tutuklanan gazeteci Enver Aysever, geride bıraktığımız ay tahliye olmuştu.

ENVER AYSEVER'DEN ERDEN TİMUR AÇIKLAMASI

Gazeteci Enver Aysever, kendi YouTube kanalında konuşarak Galatasaray’ın eski yöneticisi olan ve "Futbolda bahis" soruşturması kapsamında gözaltına alınarak "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan sevk edildiği hakimlikçe tutuklanan Erden Timur ile cezaevinde yaşadığı bir diyaloğu paylaştı. 

''BİR KERE YALANDAN ZİYARET ETTİLER''

Aysever, Timur’un kendisine yaşanan bu süreçte kulüp yönetiminden yeterli destek görmediğini açıklayarak, ''Erden Timur ile cezaevinde tanıştık. ‘Galatasaray’a çok hizmet ettin, size ilgi alaka gösterildi mi?’ dedim. O da, ‘Galatasaray yönetimi benim burada olmamdan memnun gibi görünüyor. Bir kere yalandan geldiler sonra da beni ziyaret etmediler’ dedi.” sözlerini sarf etti. 

Son Dakika Spor Erden Timur Galatasaray camiasına kırgınlığını Enver Aysever'e anlattı: Yalandan bir kere ziyaret ettiler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • İsa Uçak İsa Uçak:
    Eee etme bulma dünyası. Kullan at sende öyle oldun malesef koçum. 3 3 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sayıştay Daire Başkanlığına Ömer Burhanlı seçildi Sayıştay Daire Başkanlığına Ömer Burhanlı seçildi
Kartal’da Yangın: Çöp Alanında Alevler Yükseldi Kartal'da Yangın: Çöp Alanında Alevler Yükseldi
Brent petrol yeniden 100 doların üstünde Brent petrol yeniden 100 doların üstünde
Yere düşen Türk Bayrağı için otobüsü durdurdu Yere düşen Türk Bayrağı için otobüsü durdurdu
Eskişehir’de ’mangal için ağaç dalını kırmaya çalıştılar’ iddiası Eskişehir'de 'mangal için ağaç dalını kırmaya çalıştılar' iddiası
“Trump, İran ile ateşkesi uzatıyorum“ dedi, Tahran’dan “Tanımıyoruz“ yanıtı geldi "Trump, İran ile ateşkesi uzatıyorum" dedi, Tahran'dan "Tanımıyoruz" yanıtı geldi

19:52
İran Meclis Başkanı Galibaf: Hürmüz Boğazı’nın açılması, ateşkesin ihlaliyle mümkün değil
İran Meclis Başkanı Galibaf: Hürmüz Boğazı'nın açılması, ateşkesin ihlaliyle mümkün değil
19:25
İngiltere’de şok eden anlar: Sinsice yaklaştı, durduk yere bıçakla saldırdı
İngiltere'de şok eden anlar: Sinsice yaklaştı, durduk yere bıçakla saldırdı
19:23
Galatasaray’ın Gençlerbirliği maçı 11’inde Osimhen detayı
Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı 11'inde Osimhen detayı
18:13
Üsküdar’da 18 yıl önceki cinayet ’kan örneği’ ile çözüldü
Üsküdar'da 18 yıl önceki cinayet 'kan örneği' ile çözüldü
17:42
MHP’li Adan, yoklamaya katılmayan AK Partililere sert tepki gösterdi
MHP'li Adan, yoklamaya katılmayan AK Partililere sert tepki gösterdi
16:15
Gülistan’ın yakın arkadaşı: Üst düzey müşteriler bizi taciz ederdi
Gülistan'ın yakın arkadaşı: Üst düzey müşteriler bizi taciz ederdi
SON DAKİKA: Erden Timur Galatasaray camiasına kırgınlığını Enver Aysever'e anlattı: Yalandan bir kere ziyaret ettiler - Son Dakika
