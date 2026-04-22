Fenerbahçe\'de Ederson için beklenen açıklama geldi

Üye Girişi
Son Dakika Logo

Haberin Videosunu İzleyin
22.04.2026 21:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haber Videosu

Fenerbahçe Futbol Şubesi'nden sorumlu yöneticiler, Brezilyalı file bekçisi Ederson hakkında çıkan ayrılık iddialarını yalanladı.

Fenerbahçe’nin Çaykur Rizespor ile berabere kaldığı maçın ardından eleştiri oklarının hedefi haline gelen kaleci Ederson hakkında önemli bir gelişme yaşandı. 

TAKIMDAN AYRILMAK İSTİYOR İDDİASI 

Mücadelenin 90+8. dakikasında yenen gol sonrası taraftarların tepki gösterdiği Brezilyalı file bekçisinin, takımdan ayrılmak istediği öne sürülmüştü.

YÖNETİMDEN YALANLAMA

A Spor'da yer alan bilgilere göre; Ederson'un mutsuz olduğu ve ayrılık kararını yönetime ilettiği yönündeki iddialar sarı-lacivertli kurmaylar tarafından yalanlandı. Kulüp yetkilileri, tecrübeli kaleci ile bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek spekülasyonlara nokta koydu.

TEK ODAK NOKTASI FENERBAHÇE

Sarı-lacivertli yöneticiler, Brezilyalı kalecinin takımdan ayrılma gibi bir düşüncesinin olmadığını, tamamen Fenerbahçe’nin başarısına ve şampiyonluk hedefine odaklandığını ifade etti. Taraftarın tepkisine rağmen Ederson'un motivasyonunun yüksek olduğu ve çalışmalarına aynı ciddiyetle devam edeceği vurgulandı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2026 22:05:09. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.