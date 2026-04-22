Fenerbahçe\'de Ederson için beklenen açıklama geldi

Fenerbahçe’nin Çaykur Rizespor ile berabere kaldığı maçın ardından eleştiri oklarının hedefi haline gelen kaleci Ederson hakkında önemli bir gelişme yaşandı.
Mücadelenin 90+8. dakikasında yenen gol sonrası taraftarların tepki gösterdiği Brezilyalı file bekçisinin, takımdan ayrılmak istediği öne sürülmüştü.
A Spor'da yer alan bilgilere göre; Ederson'un mutsuz olduğu ve ayrılık kararını yönetime ilettiği yönündeki iddialar sarı-lacivertli kurmaylar tarafından yalanlandı. Kulüp yetkilileri, tecrübeli kaleci ile bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek spekülasyonlara nokta koydu.
Sarı-lacivertli yöneticiler, Brezilyalı kalecinin takımdan ayrılma gibi bir düşüncesinin olmadığını, tamamen Fenerbahçe’nin başarısına ve şampiyonluk hedefine odaklandığını ifade etti. Taraftarın tepkisine rağmen Ederson'un motivasyonunun yüksek olduğu ve çalışmalarına aynı ciddiyetle devam edeceği vurgulandı.
