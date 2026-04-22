Irmakta bulunan cesedin kimliği belirlendi: 3 gün önce evlenmiş
Irmakta bulunan cesedin kimliği belirlendi: 3 gün önce evlenmiş

Irmakta bulunan cesedin kimliği belirlendi: 3 gün önce evlenmiş
22.04.2026 20:20
22.04.2026 20:20
Irmakta bulunan cesedin kimliği belirlendi: 3 gün önce evlenmiş
Mersin'in Tarsus ilçesinde ırmakta bulunan cesedin kimlik tespiti yapılırken, 3 gün önce evlendiği ortaya çıktı.

18 YAŞINDAKİ GENÇ ARANIRKEN BAŞKA BİR CESET BULUNDU

Olay, Kemalpaşa Mahallesi sınırlarında boş arazilerin olduğu bölgeden geçen Berdan Irmağı'nda yaşandı. Alınan bilgiye göre, ırmakta hareketsiz duran şahsı fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin yanı sıra bölgede kayıp 18 yaşındaki Batu Yetiş Kerem Kaplan'ı arama çalışması yapan AFAD koordinesindeki diğer ekipleri de gönderildi.

3 GÜN ÖNCE EVLENMİŞ

Bölgeye ulaşan ekipler şahsın öldüğünü belirlerken, inceleme sonrası cenaze otopsi ve kimlik tespiti için morga gönderildi. Yapılan incelemede şahsın Tarsus Belediyesi'nde temizlik personeli olarak görev yapan 33 yaşındaki M.M. olduğu öğrenildi. M.M.'nin geçtiğimiz pazar günü evlendiği öğrenilirken ceketi ve ayakkabısı da olay yerine yakın köprüde bulundu.

İntihar ettiği değerlendirilen M.M.'den geriye ise 3 gün önce dünya evine girdiği eşi ile çekildiği fotoğrafı ile arkadaşlarına gönderdiği davetiye kaldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
