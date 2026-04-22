Uşak Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga operasyonda 16 kişi tutuklandı
Uşak Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga operasyonda 16 kişi tutuklandı

22.04.2026 20:51
Uşak Belediyesine yönelik rüşvet soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, 19 şüpheli, tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Aralarında CHP Uçak İl Başkanı Celalettin Çoban ve Uşakspor Başkanı Özhan Özgöbek'in de bulunduğu 16 kişi tutuklandı. 3 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Uşak Belediyesine yönelik "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 19 şüphelinin savcılıktaki ifadeleri tamamlandı.

16 KİŞİ HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI

Aralarında CHP Uşak İl Başkanı Celalettin Çoban ve Uşakspor Başkanı Özhan Özgöbek'in de bulunduğu 19 şüpheli tutuklama, 10 şüpheli ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Aralarında Çoban ve Özgöbek'in de bulunduğu 16 şüpheli tutuklandı, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

UŞAK BELEDİYESİ'NE YÖNELİK SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Uşak Belediyesince düzenlenen ihalelere fesat karıştırılması, usulsüz birtakım iş ve işlemler için esnaftan rüşvet talebinde bulunulması, Uşakspor'a yardım/bağış adı altında yüksek miktarlarda para toplanması iddiaları ile ilgili olarak "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 20 Nisan'da haklarında gözaltı kararı verilen 29 şüphelinin yakalanmasına yönelik Uşak, İzmir ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda aralarında CHP Uşak İl Başkanı Celalettin Çoban, Uşakspor Başkanı Özhan Özgöbek, belediye çalışanı ve iş insanlarının da bulunduğu 29 zanlı gözaltına alınmıştı.

9 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

Soruşturma kapsamında Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Belediye Başkan Yardımcısı Halil Arslan, belediyenin Muhasebe ve Finansman Müdürü Hüseyin Yaman, Özel Kalem Müdürü Hasan Doğukan Kurnaz, makam şoförü Murat Altınkaya, belediye personeli Cihan Aras ve İsmail Özçelik, Uşak Haber Medya Şirketi Sahibi Murat Baş ile Mustafa Yalım tutuklanmıştı.

Şüpheliler Kenan Arslan, Seher Akay, Aslıhan Aksoy ve Salih Sönmez hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmıştı.

Sayıştay Daire Başkanlığına Ömer Burhanlı seçildi Sayıştay Daire Başkanlığına Ömer Burhanlı seçildi
Yere düşen Türk Bayrağı için otobüsü durdurdu Yere düşen Türk Bayrağı için otobüsü durdurdu
Eskişehir’de ’mangal için ağaç dalını kırmaya çalıştılar’ iddiası Eskişehir'de 'mangal için ağaç dalını kırmaya çalıştılar' iddiası
Lufthansa, 20 Bin Uçuşu İptal Etti Lufthansa, 20 Bin Uçuşu İptal Etti
Bakan Gürlek: Yasa dışı bahis ’kabahat’ değil ’suç’ olacak Bakan Gürlek: Yasa dışı bahis 'kabahat' değil 'suç' olacak
Ferdi Kadıoğlu attı, Brighton Chelsea’yi bozguna uğrattı Ferdi Kadıoğlu attı, Brighton Chelsea'yi bozguna uğrattı
2-0 geriye düşen Inter’i Hakan Çalhanoğlu’nun olağanüstü performansı kurtardı 2-0 geriye düşen Inter'i Hakan Çalhanoğlu'nun olağanüstü performansı kurtardı

20:32
Okan Buruk’un yanındaki ismi tanıdınız mı Galatasaray maçında sürpriz misafir
Okan Buruk'un yanındaki ismi tanıdınız mı? Galatasaray maçında sürpriz misafir
20:20
Irmakta bulunan cesedin kimliği belirlendi: 3 gün önce evlenmiş
Irmakta bulunan cesedin kimliği belirlendi: 3 gün önce evlenmiş
19:56
Kastamonu’da yanan ormanlık alanın küllerinden servet doğdu
Kastamonu'da yanan ormanlık alanın küllerinden servet doğdu
19:52
İran Meclis Başkanı Galibaf: Hürmüz Boğazı’nın açılması, ateşkesin ihlaliyle mümkün değil
İran Meclis Başkanı Galibaf: Hürmüz Boğazı'nın açılması, ateşkesin ihlaliyle mümkün değil
19:25
İngiltere’de şok eden anlar: Sinsice yaklaştı, durduk yere bıçakla saldırdı
İngiltere'de şok eden anlar: Sinsice yaklaştı, durduk yere bıçakla saldırdı
18:13
Üsküdar’da 18 yıl önceki cinayet ’kan örneği’ ile çözüldü
Üsküdar'da 18 yıl önceki cinayet 'kan örneği' ile çözüldü
17:42
MHP’li Adan, yoklamaya katılmayan AK Partililere sert tepki gösterdi
MHP'li Adan, yoklamaya katılmayan AK Partililere sert tepki gösterdi
