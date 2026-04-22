Trump ateşkesi uzattı, piyasalar tepetaklak oldu

Üye Girişi
Son Dakika Logo

22.04.2026 07:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump’ın İran ile ateşkesi uzatma kararı küresel piyasalarda dengeleri değiştirdi. Petrol fiyatları gerilerken enflasyon endişeleri azaldı, bu gelişmeler altını yukarı taşıdı. Risk iştahının artmasıyla dolar zayıflarken, altın ve diğer değerli metallerde yükseliş görüldü; piyasalarda yön yeniden şekillendi.

ABD’nin İran ile ateşkesi uzatma kararı, küresel piyasalarda gerilimin azalacağı beklentisini güçlendirdi. Bu gelişmenin petrol fiyatlarını düşürmesi ve enflasyon endişelerini hafifletmesiyle birlikte altın fiyatları çarşamba günü yükselişe geçti.

ONS ALTIN VE VADELİ KONTRATLARDA ARTIŞ

Spot altın yüzde 0,9 artışla ons başına 4.755,11 dolara yükseldi. Altın, bir gün önce 13 Nisan’dan bu yana en düşük seviyesini görmüştü. ABD altın vadeli kontratları ise yüzde 1,1 yükselerek 4.772,90 dolara çıktı.

TRUMP’TAN SÜRPRİZ ATEŞKES HAMLESİ

ABD Başkanı Donald Trump, süresi dolmak üzere olan İran ile ateşkesi, barış görüşmelerine zaman tanımak amacıyla süresiz olarak uzatacağını açıkladı. Ancak bu kararın tek taraflı olduğu ve İran ile ABD’nin müttefiki İsrail’in bu uzatmayı kabul edip etmeyeceğinin henüz net olmadığı belirtildi.

PİYASALAR GERİLİMİN AZALDIĞINI FİYATLADI

Analistlere göre ateşkesin uzatılması, piyasalarda Orta Doğu’daki gerilimin azaldığı algısını güçlendirdi. Marex analisti Edward Meir, ateşkesin bozulması halinde doların güçlenebileceğini, petrol ve faizlerin yükselebileceğini ve bunun altın fiyatları üzerinde baskı yaratacağını ifade etti.

Ateşkes kararının ardından küresel piyasalarda risk iştahı artarken hisse senetleri yükseldi, dolar geriledi ve petrol fiyatları düştü.

PETROL, ENFLASYON VE ALTIN DENGESİ

Petrol fiyatlarındaki artış, üretim ve taşımacılık maliyetlerini yükselterek enflasyonu tetikleyebiliyor. Altın geleneksel olarak enflasyona karşı bir korunma aracı olarak görülse de, yüksek faiz ortamı getirili varlıkları daha cazip hale getirerek altının cazibesini azaltıyor.

KISA VADEDE KIRILGAN, UZUN VADEDE GÜÇLÜ BEKLENTİ

Standard Chartered, altın fiyatlarının kısa vadede dalgalı ve kırılgan kalabileceğine dikkat çekerken, orta vadede değerli metallerde toparlanma beklentisini koruduklarını ve altının yeniden rekor seviyeleri test edebileceğini belirtti.

FED BELİRSİZLİĞİ SÜRÜYOR

Öte yandan ABD Merkez Bankası başkanlığı için adı geçen Kevin Warsh, faiz indirimi konusunda ABD Başkanı Trump’a herhangi bir söz vermediğini açıkladı. Warsh, Senato’ya verdiği mesajda, merkez bankasının bağımsızlığını koruyacağını vurguladı.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE DE YÜKSELİŞ

Altındaki yükselişe paralel olarak diğer değerli metallerde de artış görüldü. Spot gümüş yüzde 1,5 artışla 77,84 dolara, platin yüzde 1,5 yükselişle 2.067,25 dolara, paladyum ise yüzde 1,8 artarak 1.560,31 dolara çıktı.

Donald Trump, Piyasa, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2026 08:03:00. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.