Trump ateşkesi uzattı, piyasalar tepetaklak oldu

ABD’nin İran ile ateşkesi uzatma kararı, küresel piyasalarda gerilimin azalacağı beklentisini güçlendirdi. Bu gelişmenin petrol fiyatlarını düşürmesi ve enflasyon endişelerini hafifletmesiyle birlikte altın fiyatları çarşamba günü yükselişe geçti.

ONS ALTIN VE VADELİ KONTRATLARDA ARTIŞ

Spot altın yüzde 0,9 artışla ons başına 4.755,11 dolara yükseldi. Altın, bir gün önce 13 Nisan’dan bu yana en düşük seviyesini görmüştü. ABD altın vadeli kontratları ise yüzde 1,1 yükselerek 4.772,90 dolara çıktı.

TRUMP’TAN SÜRPRİZ ATEŞKES HAMLESİ

ABD Başkanı Donald Trump, süresi dolmak üzere olan İran ile ateşkesi, barış görüşmelerine zaman tanımak amacıyla süresiz olarak uzatacağını açıkladı. Ancak bu kararın tek taraflı olduğu ve İran ile ABD’nin müttefiki İsrail’in bu uzatmayı kabul edip etmeyeceğinin henüz net olmadığı belirtildi.

PİYASALAR GERİLİMİN AZALDIĞINI FİYATLADI

Analistlere göre ateşkesin uzatılması, piyasalarda Orta Doğu’daki gerilimin azaldığı algısını güçlendirdi. Marex analisti Edward Meir, ateşkesin bozulması halinde doların güçlenebileceğini, petrol ve faizlerin yükselebileceğini ve bunun altın fiyatları üzerinde baskı yaratacağını ifade etti.

Ateşkes kararının ardından küresel piyasalarda risk iştahı artarken hisse senetleri yükseldi, dolar geriledi ve petrol fiyatları düştü.

PETROL, ENFLASYON VE ALTIN DENGESİ

Petrol fiyatlarındaki artış, üretim ve taşımacılık maliyetlerini yükselterek enflasyonu tetikleyebiliyor. Altın geleneksel olarak enflasyona karşı bir korunma aracı olarak görülse de, yüksek faiz ortamı getirili varlıkları daha cazip hale getirerek altının cazibesini azaltıyor.

KISA VADEDE KIRILGAN, UZUN VADEDE GÜÇLÜ BEKLENTİ

Standard Chartered, altın fiyatlarının kısa vadede dalgalı ve kırılgan kalabileceğine dikkat çekerken, orta vadede değerli metallerde toparlanma beklentisini koruduklarını ve altının yeniden rekor seviyeleri test edebileceğini belirtti.

FED BELİRSİZLİĞİ SÜRÜYOR

Öte yandan ABD Merkez Bankası başkanlığı için adı geçen Kevin Warsh, faiz indirimi konusunda ABD Başkanı Trump’a herhangi bir söz vermediğini açıkladı. Warsh, Senato’ya verdiği mesajda, merkez bankasının bağımsızlığını koruyacağını vurguladı.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE DE YÜKSELİŞ

Altındaki yükselişe paralel olarak diğer değerli metallerde de artış görüldü. Spot gümüş yüzde 1,5 artışla 77,84 dolara, platin yüzde 1,5 yükselişle 2.067,25 dolara, paladyum ise yüzde 1,8 artarak 1.560,31 dolara çıktı.