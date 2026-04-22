Okan Buruk: Eğer hatalı biri varsa, o isim...
Okan Buruk: Eğer hatalı biri varsa, o isim...

Okan Buruk: Eğer hatalı biri varsa, o isim...
22.04.2026 23:51
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gençlerbirliği maçının ardından açıklamalarda bulundu. Günay Güvenç'e yapılan protestoların yanlış olduğunu vurgulayan başarılı hoca, ''Geçen sene kupada hep o oynadı. Bu sene de iyi işler çıkardı. Şanssızlıklar, hatalar olabilir ama bu hatayı Günay üzerinden okumamak lazım. Eğer hatalı biri varsa, o isim teknik direktördür. Oyuncular üzerinden değerlendirmek her zaman doğru olmaz'' ifadelerini kullandı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kupada Gençlerbirliği'ne 2-0 yenilerek elendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. 

"BEKLENMEDİK BİR MAĞLUBİYET"

Mücadeleyi değerlendiren Okan Buruk, "Üzücü, beklenmedik bir mağlubiyet. Kendi sahamızda oynuyoruz... Bir önceki maça göre 9 oyuncu değiştirdik ama rakibimiz de öyleydi. Kötü olan kısım, ilk yarıda hiç üretemedik. Çok top kaybı yaptık, önü zorlayamadık. Rakibimiz çok iyi kapandı. Açmamız gerekiyordu. Çok statik kaldık. Bireysel becerimizle bunu açabilirdik lig maçında olduğu gibi. İkinci yarıda daha fazla pozisyon ürettik ama şanssız goller yedik. Girdiğimiz pozisyonlar oldu. İkinci golden sonra daha zor oldu. İkinci golden sonra da pozisyonlar bulduk. Hepimiz üzgünüz." dedi. 

"KUPAYI KAZANMAK İSTİYORDUK"

Kupa hedefleri olduğunu ancak başaramadıklarını ifade eden deneyimli teknik adam, "Kupayı kazanmak istiyorduk, geçen sene bunu yapmıştık. Bu sene başaramadık. Bizim için kendi sahamızda sürpriz bir mağlubiyet oldu. Rakibimizi de tebrik etmek gerekiyor. İyi mücadele ettiler ve iyi kapandılar. Bize gol şansı vermediler ve girdikleri şansları değerlendirdiler. Üzgünüz." ifadelerini sarf etti. 

''EĞER HATALI BİRİ VARSA, O İSİM TEKNİK DİREKTÖRDÜR''

Okan Buruk, Günay Güvenç'e tribünlerden yapılan protestoya değinerek "İlk kez olmuyor. Bu tür maçlarda yaşanabiliyor. Bazen oyundan çıkana ıslık olabiliyor. Kimse istemiyor bunu. Taraftarımızın büyük bir bölümü destek oldu zaten Günay'a. Çoğunluğun destek vermesi daha önemli, değerli. Bizim için çok önemli bir oyuncu. Takım içerisinde önemli kişiliklerden biri. Her zaman pozitif, liderliğini her zaman gösteriyor. Geçen sene kupada hep o oynadı. Bu sene de iyi işler çıkardı. Şanssızlıklar, hatalar olabilir ama bu hatayı Günay üzerinden okumamak lazım. Eğer hatalı biri varsa, o isim teknik direktördür. Oyuncular üzerinden değerlendirmek her zaman doğru olmaz. Maçtan sonra taraftarımız çağırdı ve destek verdi." şeklinde konuştu. 

''EN ÖNEMLİ MAÇA ÇIKACAĞIZ''

Hafta sonunda oynanacak Fenerbahçe derbisi için de yorum yapan başarılı hoca, "Ligde sezonun en önemli maçına çıkacağız. Buradan dersler almaya çalışacağız.'' değerlendirmesinde bulundu. 

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ali İhsan Eynihan Ali İhsan Eynihan:
    Evet tek suçlu Okan hoca. Çeyrek finale böyle bir onbirle çıkmak ne. Hayırdır hafta sonu oynayacağın FB den ÇOKMU korktun da böyle bir onbirle maça çıktın. Galatasaraylı olarak Gençlerbirliğini tebrik ederim. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okul saldırganının annesi neden tutuklandı Savcılıktan açıklama var Okul saldırganının annesi neden tutuklandı? Savcılıktan açıklama var
Sosyal medya ve doğum izni düzenlemelerini içeren kanun teklifi TBMM’de kabul edildi Sosyal medya ve doğum izni düzenlemelerini içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
Hürmüz’de el konulan gemiden çıkanlar Trump’ı rahatsız etti Hürmüz'de el konulan gemiden çıkanlar Trump'ı rahatsız etti
Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel rüşvet soruşturması kapsamında tutuklandı Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel rüşvet soruşturması kapsamında tutuklandı
Trans bireylerin kavgasını bekçiler biber gazı kullanarak ayırdı Trans bireylerin kavgasını bekçiler biber gazı kullanarak ayırdı
Engelli araç alımında ÖTV muafiyeti düzenlemesi Engelli araç alımında ÖTV muafiyeti düzenlemesi
Savaş yakıt fiyatlarını uçurdu, Alman havayolu devi 20 bin uçuşu iptal ediyor Savaş yakıt fiyatlarını uçurdu, Alman havayolu devi 20 bin uçuşu iptal ediyor
Trump ateşkesi uzattı, piyasalar tepetaklak oldu Trump ateşkesi uzattı, piyasalar tepetaklak oldu
Trump’tan İran’ın şartlarına yanıt Kesin kararını duyurdu Trump'tan İran'ın şartlarına yanıt! Kesin kararını duyurdu
Zırhlı aracı hedef alıp 1.8 milyon doları saniyeler içinde çaldılar Zırhlı aracı hedef alıp 1.8 milyon doları saniyeler içinde çaldılar

23:34
’’Biliyorduk’’ diyen Volkan Demirel, Galatasaray’ın zayıf karnını açıkladı
''Biliyorduk'' diyen Volkan Demirel, Galatasaray'ın zayıf karnını açıkladı
23:07
TBMM’den geçti Kadınların doğum izni artıyor, 15 yaş altına da sosyal medya yasaklanacak
TBMM'den geçti! Kadınların doğum izni artıyor, 15 yaş altına da sosyal medya yasaklanacak
22:26
Bir sürpriz daha Fenerbahçe’den sonra Galatasaray da kupaya veda etti
Bir sürpriz daha! Fenerbahçe'den sonra Galatasaray da kupaya veda etti
22:07
Japonya’nın Iwate eyaletinde orman yangını
Japonya'nın Iwate eyaletinde orman yangını
22:06
Sincan’da öğrenci tabancayla okula geldi
Sincan'da öğrenci tabancayla okula geldi
21:59
Ünlü sunucu Serap Paköz meme kanserine yakalandı
Ünlü sunucu Serap Paköz meme kanserine yakalandı
21:46
Mauro Icardi’nin fiziksel görüntüsü eleştirilerin odağında
Mauro Icardi'nin fiziksel görüntüsü eleştirilerin odağında
20:51
Uşak Belediyesi’ne yönelik ikinci dalga operasyonda 16 kişi tutuklandı
Uşak Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga operasyonda 16 kişi tutuklandı
20:20
Irmakta bulunan cesedin kimliği belirlendi: 3 gün önce evlenmiş
Irmakta bulunan cesedin kimliği belirlendi: 3 gün önce evlenmiş
19:56
Kastamonu’da yanan ormanlık alanın küllerinden servet doğdu
Kastamonu'da yanan ormanlık alanın küllerinden servet doğdu
19:52
İran Meclis Başkanı Galibaf: Hürmüz Boğazı’nın açılması, ateşkesin ihlaliyle mümkün değil
İran Meclis Başkanı Galibaf: Hürmüz Boğazı'nın açılması, ateşkesin ihlaliyle mümkün değil
