Trump'tan İran'a Açıklama

22.04.2026 08:04
Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı açma isteğini öne sürerek, anlaşma için sert ön koşullar sundu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'na yönelik ablukanın derhal sona ermesini ve boğazın açılmasını istediğini öne sürerek, "Ancak bunu yaparsak, İran'ın geri kalanını liderleri de dahil olmak üzere havaya uçurmadıkça İran'la asla bir anlaşma yapılamaz" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, kendisine ait Truth sosyal medya hesabı üzerinden İran'a uygulanan deniz ablukası ve Hürmüz Boğazı'nın durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. İran'ın Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmasını istemediğini vurgulayan Trump, "Boğazın açık kalmasını istiyorlar ki, günde 500 milyon dolar kazanabilsinler. Zaten boğaz kapalı kaldıkça kaybettikleri miktar da bu" dedi. Buna rağmen İran'ın kendi itibarını kurtarmak için retoriğe başvurduğunu ve Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasını istediğini öne süren Trump, "Boğazın kapatılmasını istediklerini söylemelerinin tek nedeni, benim boğazı tamamen ablukaya alıp kapatmış olmam. Yani sadece itibarlarını kurtarmak istiyorlar" ifadelerini kullandı.

"İran'ın boğazın açılmasını istediğini söylediler"

İran'ın aslında boğazı açmak istediğini yineleyen Trump, "4 gün önce insanlar bana gelip, 'Efendim, İran boğazın derhal açılmasını istiyor' dediler. Ancak bunu yaparsak, İran'ın geri kalanını liderleri de dahil olmak üzere havaya uçurmadıkça İran'la asla bir anlaşma yapılamaz" değerlendirmesinde bulundu.

Trump ateşkesin uzatıldığını duyurmuştu

ABD Başkanı Donald Trump, günün erken saatlerinde yaptığı açıklamada İran ile daha önce varılan ateşkesin taraflar arasındaki görüşmelerde bir sonuca varılana kadar uzatıldığını ancak Hürmüz Boğazı'ndaki ABD ablukasının devam edeceğini belirterek, "Ordumuzun ablukayı sürdürmesine, her bakımdan tetikte kalmasına ve görüşmeler bir sonuca varana kadar ateşkesin uzatılmasına yönelik talimat verdim" ifadelerini kullanmıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

