AVM\'lere Ücretli Giriş İddiası Asılsız

21.04.2026 13:08
DMM, AVM'lere ücretli giriş iddialarının gerçek dışı olduğunu açıkladı.

Alışveriş merkezlerine girişlerin ücretli olacağı yönündeki iddialar kamuoyunda tartışma yaratırken, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) söz konusu haberleri yalanladı.

Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilirken, Ticaret Bakanlığı kayıtlarında AVM girişlerinin ücretli hale getirilmesine yönelik herhangi bir çalışma bulunmadığı açıklandı.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞINDAN NET AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan ‘Alışveriş Merkezleri ve Yöneticileri Başkanlığı’nın kararıyla AVM’lere girişlerin ücretli olacağı’ yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır.

İddialara kaynak gösterilen ‘Alışveriş Merkezleri ve Yöneticileri Başkanlığı’ adında resmi bir kurum veya üst kurul bulunmamaktadır. Ticaret Bakanlığı kayıtlarında, AVM girişlerinin ücretli hale getirilmesine yönelik herhangi bir çalışma, bildirim veya düzenleme mevcut değildir. Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) tarafından yapılan açıklamada da sektör paydaşlarının böyle bir kararı olmadığı ve söz konusu iddiaların asılsız olduğu belirtilmiştir. Vatandaşlarımızın, kamuoyunda infial yaratma amacı güden bu tür asılsız paylaşımlara itibar etmemeleri önemle rica olunur.”

İDDİALAR ASILSIZ ÇIKTI

Açıklamayla birlikte, AVM girişlerinin ücretli olacağına dair ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığı netlik kazanmış oldu.

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Ticaret Bakanlığı, Alışveriş, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

