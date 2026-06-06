Lütfü Savaş, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Lütfü Savaş, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

Lütfü Savaş, Kemal Kılıçdaroğlu\'nu ziyaret etti
06.06.2026 18:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mahkemenin mutlak butlan karar vererek iptal ettiği CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin davayı açan isim olan eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti. Ziyaretle ilgili konuşan Savaş, "Partide yapabileceğimi düşündüğüm bir görev verilirse kabul ederim. Ama bu konuda bir acelem yok." dedi.

CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı hakkında mahkeme tarafından verilen "mutlak butlan" kararının ardından, davayı açan isim olan eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti. Savaş, dün akşam saatlerinde CHP Genel Merkezi’nde Kılıçdaroğlu’nu makamında gerçekleşen görüşmeye ilişkin olarak konuştu.

"RUTİN BİR ZİYARET"

Kılıçdaroğlu ile zaman zaman görüştüklerini, bu görüşmenin de "rutin bir ziyaret" olduğunu söyleyen Savaş, "Biz davayı bireysel olarak birilerini suçlamak için açmadık, partimizde adalet duygusunun zedelenmemesi için davayı açtık" dedi.

TEMYİZ BAŞVURUSUNU GERİ ÇEKECEK Mİ?

Görüşmede Yargıtay’a yapılan temyiz başvurusunun gündeme gelmediğini söyleyen Savaş, "Eğer Kemal Bey ve Özgür Bey anlaşır, 'temyiz başvurusu çekilsin' derseler biz o ortak kanaate uyarız. İstişareye açığız, bundan sonra tek başıma karar vermem zaten doğru olmaz" ifadelerini kullandı.

CHP’ye yönelik polis müdahalesini doğru bulmadığını, kimsenin partisine polisin müdahale etmesini, genel merkez binasına zarar verilmesini istemeyeceğini belirten Savaş, "Keşke olay polise intikal etmeseydi, bu bizi üzdü. Hukuka uyulması gerektiğini düşünüyorum. Ama olaya tek taraflı da bakmıyorum. Hem Kemal Bey hem de Özgür Bey cephesinden hoş olmayan hareketler oldu. Her iki taraf da yaşananları önleyebilirdi" dedi.

"GÖREV VERİLİRSE KABUL EDERİM"

Partiden görev talep etmeyi doğru bulmadığını ancak görev verilirse bundan geri durmayacağını söyleyen Savaş, "Partide yapabileceğimi düşündüğüm bir görev verilirse kabul ederim. Ama bu konuda bir acelem yok. Sayın Genel Başkanın ve parti kurullarının yapması gerekenler var, onlara yönelmeleri daha doğru olur" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

31 Mart 2024’te Hatay Büyükşehir Belediye seçimlerini kaybeden eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Esenyurt Belediyesi’ne kayyum atanmasının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, "Bugünün CHP'si DEM'lenmekle meşgul... Terörden siyasi rant devşirenleri savunamayız" ifadelerini kullanmıştı.

Bu paylaşımın ardından Savaş, 3 Kasım 2024'te "partinin temsil ilkelerine aykırı eylemlere katkıda bulunmak" gerekçesiyle kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) sevk edildi ve 11 Aralık 2024'te YDK tarafından oy birliğiyle CHP’den ihraç edildi.

İhracın ardından Savaş, 38’inci Olağan Kurultayı’na “şaibe” bulaştığı iddiasıyla mahkemeye başvurdu. Savaş, Özgür Özel’in genel başkan seçildiği 4-5 Kasım 2023 tarihli CHP 38’inci Olağan Kurultayı’nın iptali için 15 Şubat 2025’te Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açtı. Savaş’ın ardından bazı kurultay delegelerinin de aynı konuda açtığı farklı davalar Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde birleştirildi. Mahkeme davanın konusuz kaldığı gerekçesiyle 24 Ekim 2025 tarihinde davayı tamamen reddetti. Mahkemenin kararının ardından Savaş’ın avukatlarının istinaf başvurusu ile Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi, kurultayı mutlak butlan (kesin hükümsüzlük) nedeniyle iptal etti.

Kaynak: ANKA

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Lütfü Savaş, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Lütfü Savaş Lütfü Savaş, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • 2025Nisre. 2025Nisre.:
    akpp sizin görev paylaşımınızı yapmıştır merak etme 1 0 Yanıtla
  • deniz memiş deniz memiş:
    görev tamam 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıfır Atık Festivali, Atatürk Havalimanı’nda devam ediyor Sıfır Atık Festivali, Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor
İrlanda’dan İsrailli iki bakana ambargo: Ülkeye girişleri yasaklandı İrlanda'dan İsrailli iki bakana ambargo: Ülkeye girişleri yasaklandı
Emine Erdoğan, Sıfır Atık Forumu’nun açılışında konuştu Emine Erdoğan, Sıfır Atık Forumu'nun açılışında konuştu
Hava basılan traktör lastiği bomba gibi patladı, işçilere hayatlarının şokunu yaşattı Hava basılan traktör lastiği bomba gibi patladı, işçilere hayatlarının şokunu yaşattı
Dans eden palyaço robot çocuğa tekme attı Dans eden palyaço robot çocuğa tekme attı
Putin, Zelenski’ye kapıları kapadı: Görüşmenin bir anlamı yok Putin, Zelenski'ye kapıları kapadı: Görüşmenin bir anlamı yok
Koca bir mahalleyi keneler istila etti, vatandaşlar cımbızlarla toplamaya başladı Koca bir mahalleyi keneler istila etti, vatandaşlar cımbızlarla toplamaya başladı
Adliye çalışanının vatandaşlarla alay ettiği video tepki çekti Başsavcılık soruşturma başlattı Adliye çalışanının vatandaşlarla alay ettiği video tepki çekti! Başsavcılık soruşturma başlattı
CHP’nin MYK toplantısından ’tasfiye’ sinyali çıktı: Kemal Bey görevden alma yetkisini kullanabilir CHP'nin MYK toplantısından 'tasfiye' sinyali çıktı: Kemal Bey görevden alma yetkisini kullanabilir

18:08
Aziz Yıldırım: Messi lazımsa Messi, Ronaldo lazımsa Ronaldo gelir
Aziz Yıldırım: Messi lazımsa Messi, Ronaldo lazımsa Ronaldo gelir
17:59
Aziz Yıldırım delegeleri Hakan Safi’nin her cümlesinden sonra aynı tepkiyi verdi
Aziz Yıldırım delegeleri Hakan Safi'nin her cümlesinden sonra aynı tepkiyi verdi
17:32
Diyarbakır’da nişan dönüşü kaza: 3 ölü, 1 yaralı
Diyarbakır'da nişan dönüşü kaza: 3 ölü, 1 yaralı
17:30
Hakan Safi, müjdeyi ’’2 yöneticim Londra’da bekliyor’’ diyerek verdi
Hakan Safi, müjdeyi ''2 yöneticim Londra'da bekliyor'' diyerek verdi
17:17
Aziz Yıldırım destekçilerinden Hakan Safi’ye bomba tezahürat
Aziz Yıldırım destekçilerinden Hakan Safi'ye bomba tezahürat
16:38
Rahmi Koç’a bir tepki de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan
Rahmi Koç'a bir tepki de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan
16:35
Gürsel Tekin, CHP’ye geri dönen partililere rozet taktı
Gürsel Tekin, CHP'ye geri dönen partililere rozet taktı
16:14
DEM Parti’den Rahmi Koç hakkında suç duyurusu
DEM Parti'den Rahmi Koç hakkında suç duyurusu
16:06
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Kılıçdaroğlu grup toplantısında konuşabilir, önleyecek madde yok
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Kılıçdaroğlu grup toplantısında konuşabilir, önleyecek madde yok
15:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında çağrıda bulundu: Türkiye’ye gelin, Türkiye’ye yerleşin
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında çağrıda bulundu: Türkiye'ye gelin, Türkiye'ye yerleşin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2026 18:58:05. #7.13#
SON DAKİKA: Lütfü Savaş, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.