Aziz Yıldırım: Messi lazımsa Messi, Ronaldo lazımsa Ronaldo gelir - Son Dakika
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Aziz Yıldırım: Messi lazımsa Messi, Ronaldo lazımsa Ronaldo gelir

06.06.2026 18:08
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Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurulu'nda konuştu. Transfer sürecine değinen Aziz Yıldırım, "Messi lazımsa Messi, Ronaldo lazımsa Ronaldo gelir. Futbolcu ismi sayıp itibar kazanmak bize yakışmaz, kimseye de yakıştıramıyorum. Gelin, en zor günde gösterdiğimiz birlikteliği yeniden gösterelim." sözleriyle taraftarlarına çağrıda bulundu.

Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurulu'nda sarı-lacivertli kongre üyelerine seslendi. 

''ŞAMPİYONLUK ŞARKILARINI BURADA SÖYLEYECEĞİM''

"Sevgili Fenerbahçeliler, kardeşlerim, yoldaşlarım, dava arkadaşlarım! Sizleri sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Uzun bir konuşma yaparak yormayacağım. Şampiyonluk şarkılarını bu stadyumda söylemeyi özledim. Sizinle beraber burada söyleyeceğim. Sizinle çok eski tanışıyoruz. 120 yaşına erişen bu ulu çınarın altında bir ömür geçirdik beraber. Aramızda kardeşlerim diye hitap edeceğim Fenerbahçeliler var, aramızda evladım diyebileceğim genç Fenerbahçeliler var, az olsa da ağabeyim ablalarım var." dedi. 

''KARŞISINA İLK SİZ DİKİLDİNİZ''

Sözlerine devam eden Aziz Yıldırım, "Kendimi anlatmak haksızlık olur. Biz birbirimizi tanıyoruz ve seviyoruz. Biz birçok sevinci mutluluğu beraber yaşadık. Birçok acıyı beraber yaşadık. Her şey unutulur ama zor günde yanınızda kim vardı, bu unutulmaz. Devletimizin içine sızan, vatana kastetmiş bir ihanet şebekesi Fenerbahçe'yi teslim almak için iftira üstüne iftira atarken, darbe üstüne darbe vururken yanımda siz vardı, Fenerbahçeliler vardı. Herkes uyurdu, uyanık olan sizdiniz. Herkes uyuşmuşken ayağa kalkan siz oldunuz. O ihanet şebekesinin karşısına ilk siz dikildiniz. Vatana millete ihanet edenlerin karşısında sizler dimdik durdunuz. Bu şeref önce ve daima size aittir. Beni Aziz Yıldırım yapan şey ne mesleki kariyerim ne de iş hayatımdaki başarılardır. Beni Aziz Yıldırım yapan sizlersiniz, Fenerbahçe'dir. Sadece 20 yıl başkanlık boyunca onurunu layık görmeniz değil, Fenerbahçe'yi efsane yapan şey kendisini vatanına milletine adamış, gözü pek, fedakar ve fedai bir camia olmasıdır. Aziz Yıldırım'ı büyük yapan da benimle tek yürek, tek bilek mücadele veren sizlersiniz." ifadelerini kullandı. 

''ÖDENMEMİŞ BİR BORCUM VAR''

Fenerbahçe'de yarım kalan bir hikayesinin olduğunu ifade eden Aziz Yıldırım, "Diyorlar ki 'bu yaşında neden aday oluyor', onlar benim bir kez daha başkan olmak istediğimi sanıyorlar. Hayır onlar bilmiyor, anlamıyorlar. Benim Fenerbahçe'ye karşı duyduğum sevgi ve bağlılığı göremiyorlar. Benim Fenerbahçelilere ödenmemiş bir borcum var. Bana onur duyduğum bir hayat hikayesini Fenerbahçeliler verdi." sözlerini sarf etti. 

''MESSI LAZIMSA MESSI, RONALDO LAZIMSA RONALDO!''

Transferlere de değinen Aziz Yıldırım, "Messi lazımsa Messi, Ronaldo lazımsa Ronaldo gelir. Futbolcu ismi sayıp itibar kazanmak bize yakışmaz, kimseye de yakıştıramıyorum. Gelin, en zor günde gösterdiğimiz birlikteliği yeniden gösterelim." yorumunu yaptı.

''ELLERİNDE PATLATMAK İÇİN ADAYIM''

Herkesten hesap soracaklarını belirten Aziz Yıldırım, "Çalınmış puanlarla şampiyon olanların sahtekar planlarını ellerinde patlatmak için adayım. Herkesten hesap soracağız. Ayrışmayın. Birlik olun. Hakan bey yarın seçilirse tebrik ederiz. Bundan kaçınmayız.'' şeklinde konuştu. 

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Son Dakika Spor Aziz Yıldırım: Messi lazımsa Messi, Ronaldo lazımsa Ronaldo gelir - Son Dakika

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