Gürsel Tekin, CHP'ye geri dönen partililere rozet taktı - Son Dakika
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Gürsel Tekin, CHP'ye geri dönen partililere rozet taktı

06.06.2026 16:35
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CHP'de Özgür Özel'in genel başkanlığı döneminde Yüksek disiplin Kurulu kararıyla partiden atılan isimler geri dönmeye başladı. Gürsel Tekin, geri dönen CHP'lilere İstanbul İl Başkanlığında parti rozeti taktı.

Mahkemenin mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Başkanlığına yeniden Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelmesiyle birlikte partiye dönüşler başladı.

ROZETLERİ, GÜRSEL TEKİN TAKTI

Özgür Özel döneminde Yüksek Disiplin Kurulu (YSK) kararıyla CHP'den ihraç edilen isimlerin partiye katılımı için harekete geçildi. CHP İstanbul İl Başkanlığında Gürsel Tekin, CHP'ye yeniden katılan isimlere parti rozeti taktı.

"CHP ÜLKENİN GERÇEK SORUNLARIYLA UĞRAŞACAK"

Programda konuşan Tekin, "Milyonlarca genç çocuğumuz ne yazık ki uyuşturucu bağımlısı. Suça bulaşmış çocukların sayısı belli değil. CHP gençlerimizin bu sorunlarıyla uğraşacak, iftiracılarla, itirafçılarla değil. Ülkenin gerçek sorunlarıyla uğraşacağız. Hepiniz hoş geldiniz." dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Gürsel Tekin, Özgür Özel, İstanbul, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Gürsel Tekin Gürsel Tekin, CHP'ye geri dönen partililere rozet taktı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Züliş Züliş Züliş Züliş:
    Yazık bunlarıa inanıp arkasından giden bir gurup var acıyorum 0 0 Yanıtla
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