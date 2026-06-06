Gürsel Tekin, CHP'ye geri dönen partililere rozet taktı

Mahkemenin mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Başkanlığına yeniden Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelmesiyle birlikte partiye dönüşler başladı.

ROZETLERİ, GÜRSEL TEKİN TAKTI

Özgür Özel döneminde Yüksek Disiplin Kurulu (YSK) kararıyla CHP'den ihraç edilen isimlerin partiye katılımı için harekete geçildi. CHP İstanbul İl Başkanlığında Gürsel Tekin, CHP'ye yeniden katılan isimlere parti rozeti taktı.

"CHP ÜLKENİN GERÇEK SORUNLARIYLA UĞRAŞACAK"

Programda konuşan Tekin, "Milyonlarca genç çocuğumuz ne yazık ki uyuşturucu bağımlısı. Suça bulaşmış çocukların sayısı belli değil. CHP gençlerimizin bu sorunlarıyla uğraşacak, iftiracılarla, itirafçılarla değil. Ülkenin gerçek sorunlarıyla uğraşacağız. Hepiniz hoş geldiniz." dedi.