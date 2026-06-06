Aziz Yıldırım delegeleri Hakan Safi'nin her cümlesinden sonra aynı tepkiyi verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aziz Yıldırım delegeleri Hakan Safi'nin her cümlesinden sonra aynı tepkiyi verdi

06.06.2026 17:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda Hakan Safi'nin konuşması sırasında Aziz Yıldırım'ı destekleyen bazı delegeler sık sık "Eeeee..." diyerek tepki gösterdi.

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda başkan adayı Hakan Safi'nin kürsü konuşması sırasında tansiyon yükseldi.

KONUŞMASI SIK SIK KESİLDİ

Hakan Safi'nin projelerini ve vaatlerini anlattığı konuşma sırasında salondan zaman zaman tepkiler yükseldi. Özellikle Aziz Yıldırım'ı destekleyen bazı delegelerin, Safi'nin konuşmasının çeşitli bölümlerinde sözlü tepkiler verdiği görüldü.

"EEEE" SESLERİYLE TEPKİ GÖSTERDİLER

Kongrede bulunan bazı delegeler, Hakan Safi'nin cümlelerinin ardından toplu şekilde "Eeeee..." diyerek tepki gösterdi. Salondaki bu tavır, konuşma sırasında dikkat çeken anlardan biri oldu.

GERGİN ATMOSFER DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe'nin yeni başkanının belirleneceği kritik kongrede gün boyunca farklı gruplar arasında sözlü atışmalar ve tezahüratlar yaşandı. Hakan Safi'nin konuşması sırasında yaşanan bu olay da seçim atmosferindeki gerilimi bir kez daha ortaya koydu.

SEÇİM ÖNCESİ TANSİYON YÜKSEK

Aziz Yıldırım ve Hakan Safi arasındaki yarış sürerken, adayların destekçileri de kongrede güçlü şekilde varlık göstermeye devam ediyor. Salondaki atmosfer, seçim sonucuna duyulan merakı daha da artırıyor.

Aziz Yıldırım, Aziz Yıldırım, Hakan Safi, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aziz Yıldırım delegeleri Hakan Safi'nin her cümlesinden sonra aynı tepkiyi verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıfır Atık Festivali, Atatürk Havalimanı’nda devam ediyor Sıfır Atık Festivali, Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor
İrlanda’dan İsrailli iki bakana ambargo: Ülkeye girişleri yasaklandı İrlanda'dan İsrailli iki bakana ambargo: Ülkeye girişleri yasaklandı
Emine Erdoğan, Sıfır Atık Forumu’nun açılışında konuştu Emine Erdoğan, Sıfır Atık Forumu'nun açılışında konuştu
Hava basılan traktör lastiği bomba gibi patladı, işçilere hayatlarının şokunu yaşattı Hava basılan traktör lastiği bomba gibi patladı, işçilere hayatlarının şokunu yaşattı
Dans eden palyaço robot çocuğa tekme attı Dans eden palyaço robot çocuğa tekme attı
Putin, Zelenski’ye kapıları kapadı: Görüşmenin bir anlamı yok Putin, Zelenski'ye kapıları kapadı: Görüşmenin bir anlamı yok
Koca bir mahalleyi keneler istila etti, vatandaşlar cımbızlarla toplamaya başladı Koca bir mahalleyi keneler istila etti, vatandaşlar cımbızlarla toplamaya başladı
Adliye çalışanının vatandaşlarla alay ettiği video tepki çekti Başsavcılık soruşturma başlattı Adliye çalışanının vatandaşlarla alay ettiği video tepki çekti! Başsavcılık soruşturma başlattı
CHP’nin MYK toplantısından ’tasfiye’ sinyali çıktı: Kemal Bey görevden alma yetkisini kullanabilir CHP'nin MYK toplantısından 'tasfiye' sinyali çıktı: Kemal Bey görevden alma yetkisini kullanabilir

18:23
Lütfü Savaş, Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti
Lütfü Savaş, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti
18:08
Aziz Yıldırım: Messi lazımsa Messi, Ronaldo lazımsa Ronaldo gelir
Aziz Yıldırım: Messi lazımsa Messi, Ronaldo lazımsa Ronaldo gelir
17:32
Diyarbakır’da nişan dönüşü kaza: 3 ölü, 1 yaralı
Diyarbakır'da nişan dönüşü kaza: 3 ölü, 1 yaralı
17:30
Hakan Safi, müjdeyi ’’2 yöneticim Londra’da bekliyor’’ diyerek verdi
Hakan Safi, müjdeyi ''2 yöneticim Londra'da bekliyor'' diyerek verdi
17:17
Aziz Yıldırım destekçilerinden Hakan Safi’ye bomba tezahürat
Aziz Yıldırım destekçilerinden Hakan Safi'ye bomba tezahürat
16:38
Rahmi Koç’a bir tepki de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan
Rahmi Koç'a bir tepki de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan
16:35
Gürsel Tekin, CHP’ye geri dönen partililere rozet taktı
Gürsel Tekin, CHP'ye geri dönen partililere rozet taktı
16:14
DEM Parti’den Rahmi Koç hakkında suç duyurusu
DEM Parti'den Rahmi Koç hakkında suç duyurusu
16:06
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Kılıçdaroğlu grup toplantısında konuşabilir, önleyecek madde yok
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Kılıçdaroğlu grup toplantısında konuşabilir, önleyecek madde yok
15:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında çağrıda bulundu: Türkiye’ye gelin, Türkiye’ye yerleşin
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında çağrıda bulundu: Türkiye'ye gelin, Türkiye'ye yerleşin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2026 18:37:22. #7.12#
SON DAKİKA: Aziz Yıldırım delegeleri Hakan Safi'nin her cümlesinden sonra aynı tepkiyi verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.