Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda başkan adayı Hakan Safi'nin kürsü konuşması sırasında tansiyon yükseldi.
Hakan Safi'nin projelerini ve vaatlerini anlattığı konuşma sırasında salondan zaman zaman tepkiler yükseldi. Özellikle Aziz Yıldırım'ı destekleyen bazı delegelerin, Safi'nin konuşmasının çeşitli bölümlerinde sözlü tepkiler verdiği görüldü.
Kongrede bulunan bazı delegeler, Hakan Safi'nin cümlelerinin ardından toplu şekilde "Eeeee..." diyerek tepki gösterdi. Salondaki bu tavır, konuşma sırasında dikkat çeken anlardan biri oldu.
Fenerbahçe'nin yeni başkanının belirleneceği kritik kongrede gün boyunca farklı gruplar arasında sözlü atışmalar ve tezahüratlar yaşandı. Hakan Safi'nin konuşması sırasında yaşanan bu olay da seçim atmosferindeki gerilimi bir kez daha ortaya koydu.
Aziz Yıldırım ve Hakan Safi arasındaki yarış sürerken, adayların destekçileri de kongrede güçlü şekilde varlık göstermeye devam ediyor. Salondaki atmosfer, seçim sonucuna duyulan merakı daha da artırıyor.
Son Dakika › Spor › Aziz Yıldırım delegeleri Hakan Safi'nin her cümlesinden sonra aynı tepkiyi verdi - Son Dakika
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