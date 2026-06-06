Rahmi Koç'a bir tepki de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan - Son Dakika
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Rahmi Koç'a bir tepki de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan

06.06.2026 16:38
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İzmir'de bir açılış töreninde anlattığı "Kürt kadın" fıkrası sonrası hakkında soruşturma başlatılan iş insanı Rahmi Koç'a tepki gösteren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Hiç kimseye cinsiyeti, etnik kimliği ve sosyal konumu üzerinden incitici ve olumsuz sosyal algılar oluşturacak ifadeler kullanılamaz" dedi.

İzmir Balçova'daki Amerikan Hastanesi'nin açılış töreninde Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç'un anlattığı "Kürt kadın hasta" fıkrası, kamuoyunda büyük tepkiye yol açtı. Olayın ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlatırken, Rahmi Koç yazılı bir açıklama yaparak özür diledi.

ANLATTIĞI FIKRA BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Hastanenin protokol üyelerine gezdirildiği sırada Rahmi Koç, eski Başbakan Binali Yıldırım, İzmir Valisi ve yanındaki heyete hitaben şu ifadeleri kullandı:

"Doktor Kürt kadının derdini dinlemiş. 'Hanımefendi perdenin arkasına gidin, soyunun' deyince kadın demiş ki, 'Doktor Bey, ilk sen soyun'."

Görüntülerde yer alan heyetin bu fıkraya kahkahalarla gülmesi tepkilerin boyutunu daha da büyüttü.

"Kürt kadın" fıkrasıyla tepki çeken Rahmi Koç hakkında soruşturma

Rahmi Koç, "Herhangi bir kimliği hedef alma niyeti taşımadığım sözlerim için içtenlikle özür diliyorum. Üzüntümü samimiyetle paylaşmak isterim" sözleriyle özür dilese de tepkiler dinmedi. Koç'a bir tepki de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan geldi. 

"İNSAN ONURU VE EŞİT VATANDAŞLIK ESASTIR"

Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

"İnsan onuru ve eşit vatandaşlık esastır. Hiç kimseye cinsiyeti, etnik kimliği ve sosyal konumu üzerinden incitici ve olumsuz sosyal algılar oluşturacak ifadeler kullanılamaz.

Farklılıklarımızı zenginlik olarak görmek ve bir arada huzur içinde yaşama kültürünü pekiştirmek, milli birliğimizi ve kardeşliğimizi güçlendirme iradesi olan herkesin ortak sorumluluğudur."

Rahmi Koç'a bir tepki de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan

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Son Dakika Güncel Rahmi Koç'a bir tepki de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rahmi Koç'a bir tepki de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan - Son Dakika
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