Putin, Zelenski'ye kapıları kapadı: Görüşmenin bir anlamı yok - Son Dakika
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Putin, Zelenski'ye kapıları kapadı: Görüşmenin bir anlamı yok

Putin, Zelenski\'ye kapıları kapadı: Görüşmenin bir anlamı yok
05.06.2026 19:18
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin mektup yoluyla yaptığı diyalog çağrısına Moskova'dan olumsuz yanıt geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, mevcut şartlar altında Kiev yönetimiyle masaya oturmanın anlamsız olduğunu belirterek, "Bizim geçici ateşkeslere değil, kalıcı bir barış anlaşmasına ihtiyacımız var." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin kendisine hitaben kaleme aldığı açık mektuptaki görüşme çağrısına sert ve net bir yanıt verdi. Ukrayna meselesine ilişkin stratejik açıklamalarda bulunan Putin, şu anki konjonktürde Zelenski ile masaya oturmanın hiçbir anlamı olmadığını dile getirdi.

"GÖRÜŞME TALEBİ ANLAMSIZ, KALICI BARIŞA İHTİYAÇ VAR"

Ukrayna kanadından gelen diyalog ve görüşme taleplerini samimi bulmadığını ima eden Rus lider, palyatif çözümler yerine köklü bir netice istediklerini belirtti. Zelenski'nin açık mektup yoluyla randevu istediğini doğrulayan Putin, "Görüşme talebinde bulundu ancak şu aşamada bir araya gelmenin bir anlamı yok. Bizim geçici ateşkeslere değil, kalıcı bir barış anlaşmasına ihtiyacımız var" diyerek Rusya'nın müzakere şartlarındaki kararlılığını vurguladı.

"HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİMİZİ GÜÇLENDİRMELİYİZ"

Ukrayna'nın son dönemde Rus topraklarındaki kritik noktalara yönelik gerçekleştirdiği saldırılara da değinen Vladimir Putin, bu operasyonların askeri ve ekonomik sonuçlarını değerlendirdi. Saldırıların tamamen etkisiz olmadığını itiraf eden Putin, "Altyapıya yönelik saldırıları Rusya'ya belli ölçüde zarar veriyor. Bu durum bizim için tek bir anlama geliyor: Hava savunma sistemlerimizi daha da güçlendirmeliyiz" şeklinde konuştu.

"300 MİLYAR DOLARIMIZI DONDURDULAR AMA REZERVİMİZ 500 MİLYAR DOLARI GEÇTİ"

Batılı ülkelerin Rusya ekonomisini çökertmek amacıyla uyguladığı yaptırımların bumerang etkisi yarattığını ve uygulayan taraflara daha büyük zarar verdiğini savunan Putin, ülkesinin finansal direncinin altını çizdi. Batı'nın el koyduğu paralara meydan okuyan Rus lider, "Onlar, bizim 300 milyar dolarlık varlığımızı dondurdu ancak aldığımız önlemlerle rezervlerimiz 500 milyar doları geçmiş durumda" diyerek ekonomik olarak sarsılmadıkları mesajını verdi.

"ABD'DEN SİLAH İSTİYORLAR AMA ONLARA GÜVENMİYORLAR"

Ukrayna'nın Batı ve özellikle ABD ile olan ilişkilerindeki çelişkilere de dikkat çeken Vladimir Putin, Kiev yönetiminin askeri ve diplomatik stratejisini eleştirdi. Ukrayna'nın cephede varlık gösterebilmek için sürekli olarak Washington'dan silah talep ettiğini hatırlatan Putin, buna rağmen Kiev'in siyasi arenada ABD'yi tam anlamıyla bir garantör ülke olarak kabul etmediğini ve arkasını sağlama almaya çalıştığını iddia etti.

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Son Dakika Savaş Putin, Zelenski'ye kapıları kapadı: Görüşmenin bir anlamı yok - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • yilmaz yilmaz yilmaz yilmaz:
    Dünya lideri Putin 0 0 Yanıtla
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