Erdoğan, Trump'ı ikna edip İran'a karşı Kürt silahlandırma planını iptal ettirdi - Son Dakika
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Erdoğan, Trump'ı ikna edip İran'a karşı Kürt silahlandırma planını iptal ettirdi

Erdoğan, Trump\'ı ikna edip İran\'a karşı Kürt silahlandırma planını iptal ettirdi
05.06.2026 21:50
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İsrail basını, Beyaz Saray'daki bazı yetkililerin İran muhalifi Kürt grupları silahlandırma planını Türkiye'ye sızdırdığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'ı ikna ederek planı iptal ettirdiğini öne sürdü.

İsrail basını, Tahran yönetimini devirmek ve İran'ı karıştırmak amacıyla hazırlanan gizli bir operasyon planının perde arkasını yazdı. İddiaya göre, terör örgütü PKK uzantıları ve Iraklı Kürt grupların silahlandırılmasını içeren plan Beyaz Saray’dan Türkiye’ye sızdırıldı. Durumdan haberdar olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, ABD Başkanı Donald Trump’ı ikna ederek planı tamamen iptal ettirdi.

BEYAZ SARAY’DAN ANKARA’YA GİZLİ SIZINTI

The Jerusalem Post gazetesinin güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre İsrail, İran muhalifi ve Iraklı Kürt grupları Tahran yönetimine karşı silahlandırmak için kapsamlı bir plan hazırladı. İsrail yönetimi, bu plan hayata geçirilirse ABD askerlerinin İran’a girmek zorunda kalmayacağını, bu yüzden Washington’ın teklife sıcak bakacağını düşünüyordu. Ancak plan, Beyaz Saray’daki bazı yetkililer tarafından Türkiye’ye sızdırıldı. 

OLAĞAN ŞÜPHELİ BAŞKAN YARDIMCISI VANCE

İsrail kaynakları, bu dev sızıntının arkasında ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in olduğunu ileri sürerken, Vance’in basın sekreteri Luke Schroeder iddiaları kesin bir dille yalanladı.

HAMAS VE HİZBULLAH’IN SİLAHLARINI PKK’YA VERECEKLERDİ

İsrail sansürünün onayıyla paylaşılan şok edici detaylara göre Tel Aviv, İran'a saldırtmayı planladığı Kürt gruplara yalnızca askeri teçhizat sağlamakla kalmayacak, ilerlemelerini engellemek isteyecek İran güçlerine karşı hava desteği ve uçuşa yasak bölge de ilan edecekti. Planda dikkat çeken en çarpıcı detay ise silahların kaynağı oldu; İsrail'in bu gruplara, Gazze'de Hamas'tan ve Lübnan'de Hizbullah'tan ele geçirdiği silahları teslim etmeyi planladığı öne sürüldü.

ESKİ İSTİHBARAT BAŞKANI DA İTİRAF ETTİ: "ERDOĞAN AKAMETE UĞRATTI"

Eski İsrail Ordusu İstihbarat Dairesi (AMAN) Başkanı Tamir Hayman da katıldığı bir televizyon programında bu gizli planları doğrulayan itiraflarda bulundu. Hayman, İsrail’in Tahran yönetimini devirmek için aralarında terör örgütü PKK uzantılarının da bulunduğu bazı grupları harekete geçirmek ve eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın yeniden başa getirilmesini sağlamak dahil bir dizi gizli operasyon yürüttüğünü açıkladı.

Hayman, ABD ve İsrail'in ortaklaşa planladığı bu büyük operasyonun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğrudan devreye girerek ABD Başkanı Donald Trump'ı ikna etmesi neticesinde akamete uğradığını ve tamamen iptal edildiğini söyledi. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Mossad'ın, planın bir parçası olarak bazı muhalif Kürt gruplara çoktan silah teslimatı yaptığı da iddialar arasında yer alıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erdoğan, Trump'ı ikna edip İran'a karşı Kürt silahlandırma planını iptal ettirdi - Son Dakika

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