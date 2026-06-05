Ankara'da Tarkan izdihamı: Koç Holding'in 100. yıl kutlamasına on binler akın etti - Son Dakika
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Ankara'da Tarkan izdihamı: Koç Holding'in 100. yıl kutlamasına on binler akın etti

05.06.2026 23:01
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Koç Holding’in 100. yıl kutlamaları kapsamında Ankara Millet Bahçesi’nde sahne alan Megastar Tarkan, Başkentlilere tarihi bir gece yaşattı. Kapıların açılmasıyla birlikte on binlerce kişinin akın ettiği ücretsiz dev konserde iğne atsan yere düşmezken, alanı hıncahınç dolduran müzikseverlerin oluşturduğu muazzam kalabalık havadan çekilen görüntülere de yansıdı.

Koç Holding’in 100. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Ankara Başkent Millet Bahçesi’nde düzenlenen ücretsiz Tarkan konserine on binlerce vatandaş akın etti. Alanı hıncahınç dolduran kalabalığın coşkusu havadan çekilen görüntülere yansıdı.

Megastar Tarkan, Koç Holding’in 100. yıl kutlamaları kapsamında Ankara Altındağ'da bulunan Başkent Millet Bahçesi Açık Hava Konser Alanı'nda sahne aldı. Ücretsiz olarak gerçekleştirilen dev organizasyonda, kapıların saat 17.00 itibarıyla açılmasıyla birlikte binlerce hayranı alanı doldurmaya başladı.

Ankara'da Tarkan izdihamı: Koç Holding'in 100. yıl kutlamasına on binler akın etti

YAĞMURA RAĞMEN YERLERİNDEN KIPIRDAMADILAR 

Kısa sürede on binlerce kişinin akın ettiği konser alanında adeta iğne atsan yere düşmeyecek görüntüler oluştu. Megastar'ı yakından görmek ve şarkılarına eşlik etmek isteyen müzikseverlerin oluşturduğu devasa kalabalık, yağmura rağmen alanı doldurdu. Kalabalık çevredeki yüksek noktalardan ve havadan kameralara anbean yansıdı. 

Şarkıcının performansı sırasında binlerce kişinin cep telefonu ışıklarıyla oluşturduğu görsel şölen dikkat çekti.

ÇEVRE İLLERDEN GELENLER DE VARDI 

Megastar en son 2026 yılı Ocak ayında Volkswagen Arena'da gerçekleştirdiği 10 günlük dev konser serisiyle İstanbullu hayranlarıyla buluşmuştu. Tarkan'ın, yakın takvimde İstanbul'da planlanmış yeni bir konseri bulunmuyor. Bu nedenle Ankara'daki bu ücretsiz dev organizasyon, çevre illerden de gelen binlerce Megastar hayranının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Ankara'da Tarkan izdihamı: Koç Holding'in 100. yıl kutlamasına on binler akın etti

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Son Dakika Tarkan Ankara'da Tarkan izdihamı: Koç Holding'in 100. yıl kutlamasına on binler akın etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da Tarkan izdihamı: Koç Holding'in 100. yıl kutlamasına on binler akın etti - Son Dakika
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