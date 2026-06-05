Trump Küba\'yı hedef gösterdi: İran\'dan sonra orayla ilgileneceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile ilgili sürecin ardından Küba'ya yöneleceklerini açıkladı. Trump, Küba yönetiminin "çökmüş durumda" olduğunu savunurken, Washington yönetimi Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel ve ailesinin de aralarında bulunduğu 5 kişiye yaptırım kararı aldı.

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te düzenlenen bir etkinliğin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Küba'daki mevcut yönetimi hedef alan Trump, ülkedeki sistemin neredeyse tamamen çöktüğünü öne sürdü.

KÜBA İÇİN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Küba halkına yardım etmek istediklerini belirten Trump, Kübalıların ABD'den destek talep ettiğini savundu. Trump, "Orası bir nevi çökmüş durumda. İran İslam Cumhuriyeti ile işimizi bitirir bitirmez burayla ilgileneceğiz. Her seferinde tek bir iş yapmayı severim. Dönüş yolunda kısa bir mola vereceğiz" ifadelerini kullandı. Trump ayrıca, Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel'e yönelik yeni yaptırımların etkili olacağını söyledi.

ABD'DEN KÜBA LİDERLİĞİNE YAPTIRIM

ABD Hazine Bakanlığı, Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, eşi Lis Cuesta Peraza, üvey oğlu ve eski Küba Devlet Başkanı Raul Castro'nun ailesinden iki kişinin yaptırım listesine alındığını duyurdu.

Bakanlığın açıklamasına göre yaptırım uygulanan isimler arasında Alejandro Castro Espin ile Raul Alejandro Castro Calis de yer aldı. Böylece toplam 5 kişi yaptırım kapsamına dahil edildi.

KURUMLAR DA LİSTEYE EKLENDİ

ABD yönetimi yalnızca kişileri değil, bazı Küba kurumlarını da yaptırım listesine ekledi. Küba Savunma Bakanlığı, Halklarla Dostluk Enstitüsü, Amistur Küba ve Devrimi Savunma Komiteleri yaptırım uygulanan kuruluşlar arasında yer aldı. Açıklamada, yaptırım listesine alınan kişi ve kuruluşların ABD'deki mal varlıklarının dondurulduğu belirtildi.