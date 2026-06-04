Fransa, Baltık'ta Rus Uçaklarına Müdahale Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fransa, Baltık'ta Rus Uçaklarına Müdahale Etti

04.06.2026 19:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransız savaş uçakları, Rus askeri uçaklarına karşı 11 kez havalandı; provokasyon alarmı verildi.

Fransa Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Guillaume Vernet, Fransız savaş uçaklarının geçtiğimiz hafta NATO'nun Baltık Hava Polisliği Misyonu kapsamında bölgedeki Rus askeri uçaklarını engellemek üzere 11 kez havalandığını açıkladı.

Fransa Silahlı Kuvvetleri, Fransız uçaklarının geçtiğimiz hafta Baltık bölgesinde Rus askeri uçaklarına müdahale etmek için birçok kez havalandığını açıkladı. Fransa Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Guillaume Vernet, haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, Fransız uçaklarının NATO'nun Baltık Hava Polisliği Misyonu kapsamında bölgedeki Rus uçaklarını engellemek amacıyla 11 kez havalandığını bildirdi. Vernet yaptığı değerlendirmede, söz konusu olayları alışılmadık derecede yüksek sayıda bir "provokasyon" olarak nitelendirdi.

Vernet, "Baltık Hava Polisliği Misyonu'nda görev yapan Fransız birliği, uçuş planı sunmadan veya telsiz bağlantısı kurmadan uçan Rus askeri uçaklarına yönelik çok sayıda engelleme gerçekleştirdi" dedi.

Sözcü, önlenen uçaklar arasında silahlı savaş uçakları, istihbarat ve keşif uçakları ile nakliye uçaklarının bulunduğunu söyledi.

Fransız Sözcü, bu durumu Rusya'nın ülkede düzenlenen yıllık St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu sırasında "güç gösterisi yapma denemesi" olarak değerlendirdi.

Söz konusu gelişmenin, son dönemde Finlandiya, Estonya, Letonya ve Litvanya hava sahalarında askeri insansız hava araçlarının (İHA) tespit edilmesinin ardından yaşanması, Ukrayna'daki savaşın NATO üyesi ülkelerin sınırlarına sıçrayabileceğine ilişkin endişeleri artırdı.

NATO'nun Baltık Hava Polisliği Misyonu kapsamında Estonya, Letonya ve Litvanya'nın hava sahası, müttefik savaş uçaklarının dönüşümlü olarak bölgede konuşlandırılmasıyla korunuyor. Misyon, bu ülkelerin hava savunma kapasitesindeki eksiklikleri telafi etmeyi amaçlıyor. Görev kapsamında NATO savaş uçakları, tanımlanamayan veya uçuş kurallarına uymayan hava araçlarını teşhis etmek ve engellemek amacıyla havalandırılıyor. - PARİS

Kaynak: İHA

Politika, Fransız, Fransa, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Fransa, Baltık'ta Rus Uçaklarına Müdahale Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İngiltere’yi sokağa döken olay: Polis, can çekişen gence kelepçe taktı İngiltere'yi sokağa döken olay: Polis, can çekişen gence kelepçe taktı
Kazada hava yastıkları açılmadı, milyonlarca lira tazminat aldı Kazada hava yastıkları açılmadı, milyonlarca lira tazminat aldı
NATO Genel Sekreteri Rutte: Ukrayna’da ayda 30 binden fazla Rus askeri öldü NATO Genel Sekreteri Rutte: Ukrayna'da ayda 30 binden fazla Rus askeri öldü
CHP’den istifa etmişti Mesut Özarslan, CHP’nin yeni MYK üyelerine tebrik çiçeği gönderdi CHP'den istifa etmişti! Mesut Özarslan, CHP'nin yeni MYK üyelerine tebrik çiçeği gönderdi
Florentino Perez, Jose Mourinho’yu resmen açıkladı Florentino Perez, Jose Mourinho'yu resmen açıkladı
Arda Güler’in 68 metreden attığı gol, La Liga’da sezonun golü seçildi Arda Güler'in 68 metreden attığı gol, La Liga'da sezonun golü seçildi

19:54
Samsunspor’a Galatasaray’dan transfer
Samsunspor'a Galatasaray'dan transfer
19:53
Ankara’da NATO zirvesi alarmı İşte şehir genelinde alınan kararlar
Ankara'da NATO zirvesi alarmı! İşte şehir genelinde alınan kararlar
19:42
İşte Aziz Yıldırım’ın başkan olması halinde takımdan göndereceği ilk isim
İşte Aziz Yıldırım'ın başkan olması halinde takımdan göndereceği ilk isim
19:33
Trafikteki kavga vahşetle bitti: 1 ölü, 2 ağır yaralı
Trafikteki kavga vahşetle bitti: 1 ölü, 2 ağır yaralı
19:09
CHP YDK Başkanı Polat: Özkan Yalım’ı affetmedik
CHP YDK Başkanı Polat: Özkan Yalım'ı affetmedik
18:50
Vali gibi vali Davut Gül, Sıfır Atık Festivali’nde tüm stantları gezdi
Vali gibi vali! Davut Gül, Sıfır Atık Festivali'nde tüm stantları gezdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2026 20:10:09. #7.12#
SON DAKİKA: Fransa, Baltık'ta Rus Uçaklarına Müdahale Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.