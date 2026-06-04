Fransa, Baltık'ta Rus Uçaklarına Müdahale Etti

Fransa Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Guillaume Vernet, Fransız savaş uçaklarının geçtiğimiz hafta NATO'nun Baltık Hava Polisliği Misyonu kapsamında bölgedeki Rus askeri uçaklarını engellemek üzere 11 kez havalandığını açıkladı.

Fransa Silahlı Kuvvetleri, Fransız uçaklarının geçtiğimiz hafta Baltık bölgesinde Rus askeri uçaklarına müdahale etmek için birçok kez havalandığını açıkladı. Fransa Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Guillaume Vernet, haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, Fransız uçaklarının NATO'nun Baltık Hava Polisliği Misyonu kapsamında bölgedeki Rus uçaklarını engellemek amacıyla 11 kez havalandığını bildirdi. Vernet yaptığı değerlendirmede, söz konusu olayları alışılmadık derecede yüksek sayıda bir "provokasyon" olarak nitelendirdi.

Vernet, "Baltık Hava Polisliği Misyonu'nda görev yapan Fransız birliği, uçuş planı sunmadan veya telsiz bağlantısı kurmadan uçan Rus askeri uçaklarına yönelik çok sayıda engelleme gerçekleştirdi" dedi.

Sözcü, önlenen uçaklar arasında silahlı savaş uçakları, istihbarat ve keşif uçakları ile nakliye uçaklarının bulunduğunu söyledi.

Fransız Sözcü, bu durumu Rusya'nın ülkede düzenlenen yıllık St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu sırasında "güç gösterisi yapma denemesi" olarak değerlendirdi.

Söz konusu gelişmenin, son dönemde Finlandiya, Estonya, Letonya ve Litvanya hava sahalarında askeri insansız hava araçlarının (İHA) tespit edilmesinin ardından yaşanması, Ukrayna'daki savaşın NATO üyesi ülkelerin sınırlarına sıçrayabileceğine ilişkin endişeleri artırdı.

NATO'nun Baltık Hava Polisliği Misyonu kapsamında Estonya, Letonya ve Litvanya'nın hava sahası, müttefik savaş uçaklarının dönüşümlü olarak bölgede konuşlandırılmasıyla korunuyor. Misyon, bu ülkelerin hava savunma kapasitesindeki eksiklikleri telafi etmeyi amaçlıyor. Görev kapsamında NATO savaş uçakları, tanımlanamayan veya uçuş kurallarına uymayan hava araçlarını teşhis etmek ve engellemek amacıyla havalandırılıyor. - PARİS