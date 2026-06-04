Ankara'da NATO zirvesi tedbirleri! 6-12 Temmuz tarihlerinde tüm konser, düğün ve halka açık etkinlikler yasak - Son Dakika
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Ankara'da NATO zirvesi tedbirleri! 6-12 Temmuz tarihlerinde tüm konser, düğün ve halka açık etkinlikler yasak

Ankara\'da NATO zirvesi tedbirleri! 6-12 Temmuz tarihlerinde tüm konser, düğün ve halka açık etkinlikler yasak
04.06.2026 19:53
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Ankara'da NATO zirvesi tedbirleri! 6-12 Temmuz tarihlerinde tüm konser, düğün ve halka açık etkinlikler yasak

Ankara, 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde güvenlik tedbirlerini en üst seviyeye çıkardı. Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, şehirdeki yoğunluğu azaltmak amacıyla zirvede görevli olanlar dışındaki kamu personeli, 6-12 Temmuz tarihleri arasında idari izinli sayılacak. 

ANKARA'DA NATO ZİRVESİ ÖNCESİ ÜST DÜZEY TEDBİRLER

Zirve haftası boyunca şehir genelindeki toplu etkinliklere de geçici yasaklar getirildi. Söz konusu tarihler arasında Ankara'da konser, düğün, mezuniyet ve şenlik gibi halka açık organizasyonların yapılmasına izin verilmeyecek. Ayrıca, oluşabilecek trafik ve güvenlik risklerine karşı, aynı döneme denk gelen kitlesel sınavlar da ileri bir tarihe ertelendi.

"9 İLÇEDE MEMURLAR 1 HAFTA BOYUNCA İZİNLİ"

Valilikten konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde: "Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin (Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü) 23.05.2026 tarihli ve 384551 sayılı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi konulu yazısıyla, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde İlimizde gerçekleştirilecek olan 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyetlerinin devamını sağlayacak şekilde tedbirlerin alınması ve zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için gerekli personel bulundurulması kaydıyla; Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle ilçeleri sınırları içinde yer alan tüm kamu kurum ve kuruluşlarının Zirve’de görevli olanlar ile Zirve sürecini doğrudan etkileyecek kritik hizmet alanlarında görevli olanlar dışındaki personelinin 6-12 Temmuz 2026 haftasında idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür.

Bununla birlikte; yukarıda belirtilen sınırlar içinde kalan sağlık, güvenlik, ulaşım, altyapı, haberleşme, itfaiye, acil durum ve afet yönetimi gibi devamında fayda görülen alanlar da nazara alınarak il teşkilatlarında/hizmet birimlerinde görev yapan personel için idari izin uygulamasının detaylarının Valiliğimizce belirlenmesi, İlimiz genelinde söz konusu haftada sınav, sempozyum, panel, mezuniyet töreni, şenlik, konser, eğlence, kutlama ve benzeri etkinliklerin planlanmaması; Zirve nedeniyle ihtiyaç duyulacak her türlü destek, yardım ve kolaylığın ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca sağlanması, Zirve süresince uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi için gereken önlemlerin alınması istenilmektedir.

Bu kapsamda; sağlık, güvenlik, göç, ulaşım, lojistik, 112 Acil Çağrı Merkezi, altyapı, haberleşme, itfaiye, acil durum ve afet yönetimi gibi devamında zaruret görülen alanlarda faaliyet gösteren birimlerde görev yapan personel idari izinli sayılmayacak, görevlerine devam edecektir. Bunların dışında kalan birimlerde ise idari izin döneminde acil ve zaruri hizmetlerin yürütülmesi ile vatandaşlarımızın mağdur olmaması için yeteri kadar personel bulundurulacak, birim amirleri kurumlarının hassasiyetine göre gerekli tedbirleri alacaktır.

SINAV, KONSER VE DÜĞÜNLER İPTAL

Diğer taraftan; Kamu kurum ve kuruluşlarımız ve sivil toplum kuruluşları tarafından 6 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat: 06.00 ile 12 Temmuz 2026 Pazar günü saat: 24.00 tarihleri arasında; sınav, sempozyum, panel, mezuniyet töreni, şenlik, konser, eğlence, kutlama ve benzeri kamuya açık etkinliklerin yapılması durdurulmuştur. Ayrıca; bu tarihler arasında detayları güvenlik birimlerimizce belirlenecek ve duyurulacak olan geliş-gidiş güzergâhlarında, misafirlerin konakladığı oteller bölgesi ve civarında, toplantıların yapılacağı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezinin bulunduğu bölgede trafiği aksatacak, vatandaşlarımızın toplu geliş-gidişlerine ve toplanmalarına neden olacak, güvenliği riske sokacak, her türlü özel ya da resmi, kapalı ya da açık alan etkinliğine izin verilmeyecektir.

Yukarıda belirtilen hassas bölgeler dışında kalan düğün vb. etkinlikler yasak kapsamı dışındadır. Hassas bölgeler içinde kalan bu ve benzeri etkinlikler ise etkinliğin yapılacağı ilçe kaymakamlığının iznine tabidir. Gerektiğinde yeni tedbirler alınacak ve duyurulacaktır.

Zirve dolayısıyla ihtiyaç duyulacak her türlü destek, yardım ve kolaylığın ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca sağlanması, uygulamada herhangi bir aksaklığa izin verilmemesi, vatandaşlarımızın mağdur olmalarının önlenmesi için bu doğrultuda gerekli tedbirlerin en kısa zamanda alınarak duyurulması hususlarında bilgilerini ve gereğini arz ve rica ederim."

Ankara Valiliği, Politika, Ankara, Güncel, Kamu, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da NATO zirvesi tedbirleri! 6-12 Temmuz tarihlerinde tüm konser, düğün ve halka açık etkinlikler yasak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da NATO zirvesi tedbirleri! 6-12 Temmuz tarihlerinde tüm konser, düğün ve halka açık etkinlikler yasak - Son Dakika
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