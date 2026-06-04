Kılıçdaroğlu'na CHP'li iki belediye başkanından ziyaret - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'na CHP'li iki belediye başkanından ziyaret

Kılıçdaroğlu\'na CHP\'li iki belediye başkanından ziyaret
04.06.2026 17:30
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Mahkemenin mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Başkanlığı koltuğuna yeniden oturan Kemal Kılıçdaroğlu'nu Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ile Mersin Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız ziyaret etti.

Mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Başkanlığına geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu’na iki belediye başkanı destek ziyaretinde bulundu.

KILIÇDAROĞLU, MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki çekişme sırasında Kılıçdaroğlu’nu destekleyen isimlerden olan Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, CHP Genel Merkezi’nde Kılıçdaroğlu’nu ziyaret ederek başarı diledi.

Kılıçdaroğlu'na CHP'li iki belediye başkanından ziyaret

Kılıçdaroğlu ile görüşmesini sosyal medyadan da paylaşan Uysal, “Bir tek arkadaşımızın bile CHP’den kopmaması, Cumhuriyet Halk Partimizin tüzel kişiliğinin toparlayıcı ve kucaklayıcı çizgisi altında parti bütünlüğünü koruyarak birlik ve beraberlik içinde iktidar mücadelesinin sürdürülmesi konusunda hemfikir olduk, görüş alışverişinde bulunduk” ifadelerini kullandı.

TOROSLAR BELEDİYE BAŞKANI DA ZİYARET ETTİ

CHP’li Mersin Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız da Kılıçdaroğlu’nu ziyaretinde desteğini ortaya koyarak birlik, beraberlik mesajı verdi.

Kılıçdaroğlu'na CHP'li iki belediye başkanından ziyaret

Kemal Kılıçdaroğlu, Abdurrahman Yıldız, Ümit Uysal, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu'na CHP'li iki belediye başkanından ziyaret - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'na CHP'li iki belediye başkanından ziyaret - Son Dakika
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