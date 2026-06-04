Şimdi ne olacak? Osimhen için çılgın bir parayla geliyorlar

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen için Avrupa devi Chelsea'nin kesenin ağzını açtığı iddia edildi. İngiliz ekibinin Nijeryalı golcü için 130 milyon euroluk teklif hazırlığında olduğu öne sürülürken, sarı-kırmızılı yönetimin vereceği yanıt merak konusu oldu.
Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon Napoli'den 75 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Victor Osimhen, Avrupa devlerinin radarından düşmüyor. Nijeryalı yıldız için son olarak Chelsea'nin harekete geçtiği iddia edildi.
İngiliz devi Chelsea'nin, Victor Osimhen transferi için büyük bir bütçe ayırdığı öne sürüldü. Sözcü'nün haberine göre Londra temsilcisi, önümüzdeki günlerde Galatasaray ile resmi temas kurmaya hazırlanıyor.
Haberde Chelsea'nin Osimhen için tam 130 milyon euroluk bonservis bedelini gözden çıkardığı belirtildi. Bu rakamın gerçekleşmesi halinde Galatasaray tarihinin en yüksek satışlarından biri yaşanabilir.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in daha önce Victor Osimhen için, "Satılması teklif dahi edilemez" ifadelerini kullandığı hatırlatılırken, olası 130 milyon euroluk teklif karşısında nasıl bir karar verileceği merakla bekleniyor.
Nijerya Milli Takımı Teknik Direktörü Eric Chelle'nin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama da transfer söylentilerini güçlendirmişti. Chelle, "Kulüp değiştirme ihtimali söz konusu. Bu yüzden onu kadroya almadım" ifadelerini kullanmıştı.
Transfer iddialarının büyümesinin ardından Victor Osimhen ise söz konusu açıklamalar için, "Sözleri bağlamından koparıldı ve fazlasıyla abartıldı" değerlendirmesinde bulunmuştu.
Chelsea'nin resmi adım atması halinde Galatasaray yönetiminin vereceği karar büyük önem taşıyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar, takımın en önemli yıldızlarından biri olan Osimhen'in geleceğiyle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor.
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