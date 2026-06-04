Ester ile çıktığı tatil Mbappe'ye çok pahalıya patladı - Son Dakika
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Ester ile çıktığı tatil Mbappe'ye çok pahalıya patladı

Ester ile çıktığı tatil Mbappe\'ye çok pahalıya patladı
04.06.2026 16:38
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Aylardır birlikte olan İspanyol oyuncu ve model Ester Expósito ile tatile çıkan Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappé'nin lüks kaçamağının maliyeti ortaya çıktı. Fransız futbolcunun bir haftalık tatil için yaklaşık 500 bin dolar harcadığı iddia edildi.

Real Madrid'in yıldız futbolcusu Kylian Mbappé ile İspanyol oyuncu ve model Ester Expósito'nun tatili magazin gündemine damga vurdu. Aylardır birlikte olan çiftin lüks kaçamağının maliyeti dikkat çekti.

Ester ile çıktığı tatil Mbappe'ye çok pahalıya patladı

ÖZEL JET VE LÜKS YAT TERCİH ETTİ

İddialara göre Mbappé, Ester Expósito ile çıktığı bir haftalık tatil için özel jet ve lüks yat kiraladı. Çiftin tatil boyunca konforlu ve gözlerden uzak bir program tercih ettiği belirtildi.

Ester ile çıktığı tatil Mbappe'ye çok pahalıya patladı

500 BİN DOLAR HARCADI İDDİASI

Yabancı basında yer alan haberlere göre Fransız yıldızın tatil boyunca yaptığı harcamaların toplamı yaklaşık 500 bin doları buldu. Özel ulaşım ve konaklama giderlerinin bu rakamın büyük bölümünü oluşturduğu ifade edildi.

Ester ile çıktığı tatil Mbappe'ye çok pahalıya patladı


MAGAZİN DÜNYASININ GÖZÜ ÜZERLERİNDE

Dünyanın en popüler futbolcularından biri olan Mbappé ile İspanya'nın en tanınan oyuncularından Ester Expósito'nun birlikteliği, Avrupa magazin basınının da yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor.

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Son Dakika Spor Ester ile çıktığı tatil Mbappe'ye çok pahalıya patladı - Son Dakika

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