Hakan Safi, Fenerbahçe başkanı olması halinde anlaştığı yeni golcüyü açıkladı - Son Dakika
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Hakan Safi, Fenerbahçe başkanı olması halinde anlaştığı yeni golcüyü açıkladı

03.06.2026 20:36
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Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, transfer gündemine dair konuşarak anlaşma yaptığı golcü oyuncuyu açıkladı. Safi, yaptığı açıklamada "Bakın sözümü tutacağımı söyledim size, biz önce kadro kalitemizi çok yüksek seviyeye getireceğiz. İşte ilk bombayı söylüyorum, bugünden sonra devamı gelecek. Luis Suarez ile konuştuk anlaşma sağladık, transferi bitirdim'' dedi.

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek başkanlık seçimi öncesinde başkan adayı Hakan Safi cephesinde sıcak bir gelişme yaşandı.

LUIS SUAREZ İLE ANLAŞMA TAMAM

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, Sporting forması giyen 28 yaşındaki Kolombiyalı golcü Luis Suarez ile anlaştığını açıkladı.

''TRANSFERİ BİTİRDİM''

Sarı-lacivertli kongre üyelerine seslenen Hakan Safi, "Bakın sözümü tutacağımı söyledim size, biz önce kadro kalitemizi çok yüksek seviyeye getireceğiz. İşte ilk bombayı söylüyorum, bugünden sonra devamı gelecek. Luis Suarez ile konuştuk anlaşma sağladık, transferi bitirdim. Luis Suarez bana Türkiye Ligi'nin gol kralı olacağına söz verdi. Kendisine bonusu 15 golden başlatacaktık, 20'den başlatmamızı istedi. Artık yeter, iyi futbol iyi futbolcularla oynanır!" ifadelerini kullandı.

Hakan Safi, Fenerbahçe başkanı olması halinde anlaştığı yeni golcüyü açıkladı

3+1 YILLIK SÖZLEŞME

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Hakan Safi, Luis Suarez ile 3+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. 28 yaşındaki santrfor, geçtiğimiz yaz Almeria'dan Sporting'e 22,95 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu.

BU GECE İSTANBUL'DA

Hakan Safi'nin seçim kozu olarak taraftara dünya çapında bir yıldız sözü vermesiyle birlikte 28 yaşındaki yıldız ismi bu gece İstanbul'a getireceği belirtildi. 

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Portekiz ekibinde tüm kulvarlardfa 53 maçta sahaya çıkan Luis Suarez, 38 gol atarken 9 golün de asistini yaptı. 

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Son Dakika Spor Hakan Safi, Fenerbahçe başkanı olması halinde anlaştığı yeni golcüyü açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • yusuf cihan yusuf cihan:
    Aziz Başkan gelecek hele biraz geride dur.Bize morinyo bile geldi iş yapmadı. 0 0 Yanıtla
  • Bulent Cebeci Bulent Cebeci:
    Hakan Safi tam bir balon, tek gerçek AZİZ YILDIRIM ! 0 0 Yanıtla
  • Fethi Fethi:
    Ya demeyim demiyim diyorum da Louis Suárez kolombiyaşı değil urugaylı adam sportg lizbon da forma giymiyo inter miamide forma giyiyor arkadaş kiminle anlaştığı da Lost Suarez diye bomba patlatıyorsunuz 0 0 Yanıtla
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