Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi'nin transfer listesindeki Merih Demiral için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Milli stoperin sarı-lacivertli formayı giymek adına maaşında 5 milyon euroluk fedakarlık yaptığı öne sürüldü.
Fenerbahçe'de başkanlık seçimi öncesi transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Başkan adayı Hakan Safi'nin, Al-Ahli forması giyen milli stoper Merih Demiral ile anlaşma sağladığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.
Sabah'ın haberine göre Hakan Safi, geçtiğimiz günlerde Merih Demiral'ın menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Yapılan temasların ardından tecrübeli savunmacının Fenerbahçe'ye dönmeye sıcak baktığı öne sürüldü. Haberde, Merih Demiral'ın sarı-lacivertli formayı giyebilmek adına önemli bir maaş indirimi yapmayı kabul ettiği belirtildi.
Suudi Arabistan temsilcisi Al-Ahli'de yıllık 12 milyon euro kazandığı belirtilen Merih Demiral'ın, Fenerbahçe'ye transfer olması halinde yıllık 7 milyon euro ücret almayı kabul ettiği iddia edildi. Böylece milli futbolcunun, sarı-lacivertli kulübe dönebilmek için maaşında yaklaşık 5 milyon euroluk fedakarlık yaptığı öne sürüldü.
Transferin gerçekleşmesi halinde Fenerbahçe savunmasının önemli ölçüde güçleneceği değerlendirilirken, Merih Demiral hamlesi Hakan Safi'nin seçim öncesindeki en dikkat çekici projelerinden biri olarak gösteriliyor.
28 yaşındaki savunmacı, geride kalan sezonda Al-Ahli formasıyla 32 resmi karşılaşmada görev yaptı. Toplam 2 bin 590 dakika sahada kalan Merih Demiral, takımının savunmadaki en önemli isimlerinden biri oldu.
Son Dakika › Spor › Büyük fedakarlık! Merih Demiral'ın Fener'e gelmek için yaptığı fedakarlığa bakın - Son Dakika
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