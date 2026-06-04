Büyük fedakarlık! Merih Demiral'ın Fener'e gelmek için yaptığı fedakarlığa bakın - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Büyük fedakarlık! Merih Demiral'ın Fener'e gelmek için yaptığı fedakarlığa bakın

Büyük fedakarlık! Merih Demiral\'ın Fener\'e gelmek için yaptığı fedakarlığa bakın
04.06.2026 17:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakan Safi'nin transfer etmek istediği iddia edilen Merih Demiral'ın, Fenerbahçe'ye dönmek için maaşında 5 milyon euroluk indirime gittiği ve yıllık 7 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi'nin transfer listesindeki Merih Demiral için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Milli stoperin sarı-lacivertli formayı giymek adına maaşında 5 milyon euroluk fedakarlık yaptığı öne sürüldü.

HAKAN SAFİ'NİN MERİH DEMİRAL İLE EL SIKIŞTIĞI ÜCRET BELLİ OLDU

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi öncesi transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Başkan adayı Hakan Safi'nin, Al-Ahli forması giyen milli stoper Merih Demiral ile anlaşma sağladığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Büyük fedakarlık! Merih Demiral'ın Fener'e gelmek için yaptığı fedakarlığa bakın

MERİH DEMİRAL'DAN BÜYÜK FEDAKARLIK

Sabah'ın haberine göre Hakan Safi, geçtiğimiz günlerde Merih Demiral'ın menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Yapılan temasların ardından tecrübeli savunmacının Fenerbahçe'ye dönmeye sıcak baktığı öne sürüldü. Haberde, Merih Demiral'ın sarı-lacivertli formayı giyebilmek adına önemli bir maaş indirimi yapmayı kabul ettiği belirtildi.

Büyük fedakarlık! Merih Demiral'ın Fener'e gelmek için yaptığı fedakarlığa bakın

12 MİLYON EURODAN 7 MİLYON EUROYA

Suudi Arabistan temsilcisi Al-Ahli'de yıllık 12 milyon euro kazandığı belirtilen Merih Demiral'ın, Fenerbahçe'ye transfer olması halinde yıllık 7 milyon euro ücret almayı kabul ettiği iddia edildi. Böylece milli futbolcunun, sarı-lacivertli kulübe dönebilmek için maaşında yaklaşık 5 milyon euroluk fedakarlık yaptığı öne sürüldü.

Büyük fedakarlık! Merih Demiral'ın Fener'e gelmek için yaptığı fedakarlığa bakın

HAKAN SAFİ CEPHESİNDE HEYECAN YARATTI

Transferin gerçekleşmesi halinde Fenerbahçe savunmasının önemli ölçüde güçleneceği değerlendirilirken, Merih Demiral hamlesi Hakan Safi'nin seçim öncesindeki en dikkat çekici projelerinden biri olarak gösteriliyor.

SEZONU 32 MAÇLA TAMAMLADI

28 yaşındaki savunmacı, geride kalan sezonda Al-Ahli formasıyla 32 resmi karşılaşmada görev yaptı. Toplam 2 bin 590 dakika sahada kalan Merih Demiral, takımının savunmadaki en önemli isimlerinden biri oldu.

Merih Demiral, Hakan Safi, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Büyük fedakarlık! Merih Demiral'ın Fener'e gelmek için yaptığı fedakarlığa bakın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görüntüsü patates gibi olsa da lezzeti çok başka: Kilosu 2 bin TL’den kapış kapış gidiyor Görüntüsü patates gibi olsa da lezzeti çok başka: Kilosu 2 bin TL'den kapış kapış gidiyor
Tutanak tutmak isterken hem darbedildi hem de ceza yedi: O anlar kamerada Tutanak tutmak isterken hem darbedildi hem de ceza yedi: O anlar kamerada
Netanyahu: ABD’den gelen yardımlara artık ihtiyacımız yok Netanyahu: ABD'den gelen yardımlara artık ihtiyacımız yok
Fatih’te yabancı uyruklular arasında bıçaklı kavga Fatih'te yabancı uyruklular arasında bıçaklı kavga
Rusya’dan tüm dünyayı tedirgin eden uyarı: Nükleer silah kullanırız Rusya'dan tüm dünyayı tedirgin eden uyarı: Nükleer silah kullanırız
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında yetkisizlik kararı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında yetkisizlik kararı
CHP Kilis İl Başkanı Umut Mehmet Sapan istifa etti CHP Kilis İl Başkanı Umut Mehmet Sapan istifa etti
Dilan Polat’ın korumasının hayatını kaybettiği silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı Dilan Polat'ın korumasının hayatını kaybettiği silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Güne damga vuran iddia: Beşiktaş, Mauro Icardi’yi istiyor Güne damga vuran iddia: Beşiktaş, Mauro Icardi'yi istiyor

17:17
Şimdi ne olacak Osimhen için çılgın bir parayla geliyorlar
Şimdi ne olacak? Osimhen için çılgın bir parayla geliyorlar
17:03
Özgür Özel ve 3 vekilin dosyası Ankara’ya gönderildi “Rüşvet“ iddiası
Özgür Özel ve 3 vekilin dosyası Ankara'ya gönderildi! "Rüşvet" iddiası
16:39
Sıfır Atık Festivali’nde Vali Davut Gül’den Haberler.com’a özel açıklama
Sıfır Atık Festivali'nde Vali Davut Gül'den Haberler.com'a özel açıklama
16:38
Ester ile çıktığı tatil Mbappe’ye çok pahalıya patladı
Ester ile çıktığı tatil Mbappe'ye çok pahalıya patladı
16:07
Kılıçdaroğlu yönetimi, Özgür Özel döneminde yapılan tüm ihraçları iptal etti
Kılıçdaroğlu yönetimi, Özgür Özel döneminde yapılan tüm ihraçları iptal etti
15:57
Süresiz nafaka iptal edildi, peki karar ne zaman geçerli olacak İşte tüm detaylar
Süresiz nafaka iptal edildi, peki karar ne zaman geçerli olacak? İşte tüm detaylar
15:41
286 yıla kadar hapsi isteniyordu Mehmet Akif Ersoy iddianamesi mahkemeden geri döndü
286 yıla kadar hapsi isteniyordu! Mehmet Akif Ersoy iddianamesi mahkemeden geri döndü
15:36
İstinaf’tan Yerebatan Sarnıcı hakkında “yürütmeyi durdurma“ kararı
İstinaf'tan Yerebatan Sarnıcı hakkında "yürütmeyi durdurma" kararı
14:33
Kene kabusu can aldı 15 yaşındaki çocuk böyle defnedildi
Kene kabusu can aldı! 15 yaşındaki çocuk böyle defnedildi
14:21
Salı günü grup toplantısı yapacak mı Kılıçdaroğlu kararını verdi
Salı günü grup toplantısı yapacak mı? Kılıçdaroğlu kararını verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2026 17:40:12. #.0.5#
SON DAKİKA: Büyük fedakarlık! Merih Demiral'ın Fener'e gelmek için yaptığı fedakarlığa bakın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.