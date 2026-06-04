Özgür Özel hakkında rüşvet soruşturması! Dosya Ankara'ya gönderildi - Son Dakika
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Özgür Özel hakkında rüşvet soruşturması! Dosya Ankara'ya gönderildi

Özgür Özel hakkında rüşvet soruşturması! Dosya Ankara\'ya gönderildi
04.06.2026 17:03
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özkan Yalım'a ait cep telefonlarının incelenmesinde yapılan tespitler neticesinde Özgür Özel hakkında rüşvet suçundan soruşturma başlatıldığını açıkladı. Başsavcılık yetkisizlik nedeniyle Özel ve CHP milletvekilleri Veli Ağbaba, Umut Akdoğan ve Suat Özçağdaş'ın dosyasını Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile CHP milletvekilleri Veli Ağbaba, Umut Akdoğan ve Suat Özçağdaş hakkında "Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet", Özel hakkında ayrıca "rüşvet almak" suçundan yürütülen soruşturma dosyaları yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

ÖZGÜR ÖZEL'E RÜŞVET SUÇLAMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve Uşak Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özkan Yalım'a ait cep telefonlarının incelendiği, şüphelilerin de ikrar içerikli beyanlar verdiği kaydedildi.

Özgür Özel'in, Yalım'dan farklı tarihlerde siyasi rüşvet olarak değerlendirilen maddi menfaat talep ettiği, Yalım tarafından da bu miktarların teslim edildiği yönünde iddialar bulunduğu aktarılan açıklamada, bu iddialara ilişkin alınan beyanlar, HTS/baz eşleşmeleri, mesajlaşma tutanakları neticesinde fezleke düzenlenmesini gerektirebilecek nitelikteki iddialar bakımından Özgür Özel hakkında "rüşvet almak" suçundan tefrik kararı verildiği ve dosyanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiği bildirildi.

DOSYALAR ANKARA'YA GÖNDERİLDİ

CHP'nin 4-5 Kasım 2023'teki 38. Olağan Kurultayı'nda Özgür Özel ve Veli Ağbaba koordinesinde delegelerin iradesini etkilemeye, kurultaya hile karıştırmaya yönelik eylemlerin tespit edildiği vurgulanan açıklamada, CHP'li Umut Akdoğan ve Suat Özçağdaş'ın da bahsi geçen eylemlere iştirak ettiklerine ilişkin iddialar hakkında fezleke düzenlenmesini gerektirebilecek nitelikteki iddialar olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Özgür Özel, Veli Ağbaba, Umut Akdoğan ve Suat Özçağdaş hakkında "Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet" suçundan tefrik edilen dosyanın yetkisizlik kararı verilerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar verildiği belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Halk Partisi, Ankara Başsavcılığı, Suat Özçağdaş, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Özkan Yalım, Özgür Özel, Politika, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özgür Özel hakkında rüşvet soruşturması! Dosya Ankara'ya gönderildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Hallo Zusammen Hallo Zusammen:
    geç bile kalındı 0 2 Yanıtla
  • Szka788304 Szka788304:
    bayram hırsızda gitse onur kazanır mı ima edilen ne sen ne anlıyorsun aklanma yerimi orası 0 0 Yanıtla
  • Szka788304 Szka788304:
    Silivri yükleniyor boşuna meydanlarda ekoda eko demiyordu başka ortaklığıda var bitbitlerine 0 0 Yanıtla
  • Murat Çevre Murat Çevre:
    Zaten onun için bu kadar çırpınışı.. ama korkunun ecele faydası yok .Küçük Enişte 0 0 Yanıtla
  • Murat Çevre Murat Çevre:
    Güldürdün beni ?? 0 0 Yanıtla
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