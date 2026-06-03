Rıza Perçin'den çok konuşulacak sözler: G.Saraylılar dalga geçer gibi 19 lira bağış yaptı - Son Dakika
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Rıza Perçin'den çok konuşulacak sözler: G.Saraylılar dalga geçer gibi 19 lira bağış yaptı

03.06.2026 21:15
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Antalyaspor A.Ş. Başkanı Rıza Perçin, mali ve seçimli genel kurul kararı aldıklarını açıkladı. Kulübe verilmeyen desteği ifade eden Rıza Perçin, ''Antalyaspor maddi olarak zorlanıyor. Kampanya yapıyoruz, toplanan para 316 bin lira! 100 bin lirasını ben bir arkadaşıma attırdım. 100 bin lira da Galatasaray taraftarının dalga geçer gibi gönderdiği 19,05 liralar!'' dedi.

Antalyaspor A.Ş. Başkanı Rıza Perçin ve Antalyaspor Kulübü Başkanı Mustafa Ergün, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. 

Toplantıda, takımın ligden düşmesinin ardından kulüpte yaşanan süreç, mevcut mali tablo, futbolcu ödemeleri, FIFA riski, vergi ve SGK borçları ile mali ve seçimli genel kurul kararı paylaşıldı. Antalyaspor yönetimi, ligden düşülmesiyle birlikte ortaya çıkan tabloya ilişkin sorumluluğu üstlendiklerini belirtirken, kulübün geleceği için şehrin kenetlenmesi gerektiği çağrısında bulundu.

''BU ŞEHİRDEN ÖZÜR DİLİYORUM''

Kulübün ligden düşmesini "mutsuz bir film sonu" olarak nitelendiren Antalyaspor A.Ş Başkanı Rıza Perçin, sezonun sonunda ortaya çıkan tablonun sorumluluğunu yönetim olarak üstlendiklerini söyledi. Perçin, "Öncelikle bu sezona bir film olarak bakarsak, filmin sonu mutsuz son. Bu filmi de yöneten kişi ben ve yönetim kurulu. Ben önce şehirden özür diliyorum. Bunun birçok sebebi olmasına rağmen sebepler önemli değildi, sonuç önemliydi. Bütün şehirden özür diliyorum. Sorumluluğu ben, yönetim kurulu, bütün arkadaşlarımız ve kulüp başkanımızla birlikte üstleniyoruz. Bu şehri bu duruma düşürdüğümüz için özür diliyoruz. Bu mahcubiyeti biliyoruz. İçimiz yansa da sonuç olarak bu filmin, bu kitabın sonu önemli. Kitabın sonu 'The end', mutsuz son. Ligden düştük" dedi.

Takımın ligden düşmesinin ardından yönetim olarak büyük üzüntü yaşadıklarını belirten Perçin, ancak ertesi sabah kulübün acil mali sorunlarıyla karşı karşıya kaldıklarını dile getirdi.

Rıza Perçin'den çok konuşulacak sözler: G.Saraylılar dalga geçer gibi 19 lira bağış yaptı

''ÜZÜNTÜMÜZÜ YAŞAYAMADAN ÖDEME YAPMAK ZORUNDA KALDIK''

Ligden düşmenin hemen ardından futbolcu ödemeleri ve haklı fesih riskleriyle karşı karşıya kaldıklarını anlatan Perçin, en değerli futbolculardan biri olarak nitelendirdiği Samuel Ballet için 150 bin euronun üzerinde ödeme yapılması gerektiğini belirtti. Perçin, "Pazar günü ligden düştüğümüzde, emin olun burada hiç kimse benim şahsım, yönetim kurulu ya da Mustafa Başkan kadar üzülmemiştir. Çok üzüldük ama biz üzüntünün dışında, bundan sonra hayatımızı etkileyecek bir sonuç tabloyla karşılaştık. Bırakıp gidebilirdik, kontağı kapatabilirdik ama sabah 09.30'da kulübe çekilen, ödenmesi gereken bir ihtar vardı. O da şu anda en değerli, dışarıda transfer ismi konuşulan futbolcumuzun ödemesiydi. Rakam olarak 150 bin euronun üzerindeydi, 8 milyon liranın üzerindeydi. Biz daha üzüntümüzü yaşayamadan, sabah bunu çözmeye gittik" diye konuştu.

Söz konusu ödemenin yapılmaması halinde futbolcunun haklı fesih hakkı doğacağını belirten Perçin, bu durumun kulübü daha ağır bir mali yükün altına sokacağını söyledi. Perçin, "Bunu ödeyemezsek üç gün sonra haklı fesih olacaktı. Hem futbolcu boşa çıkacaktı hem oynamadığı sürelerin ve sözleşmesinin parasını alacaktı hem de bir hafta sonra başka bir takımla idmana çıkabilecekti. Biz önce bunu bertaraf ettik. Burada para yoktu. Mustafa Başkan sağdan soldan para buldu, bizler bulduk. Kulübün gelirleri belli" ifadelerini kullandı.

Rıza Perçin'den çok konuşulacak sözler: G.Saraylılar dalga geçer gibi 19 lira bağış yaptı

''FIFA'DAN SARI KARTLIYIZ''

Futbolcu ödemelerindeki gecikmelerin kulübü FIFA nezdinde ciddi risklerle karşı karşıya bıraktığını belirten Perçin, Antalyaspor'un yeni yaptırımlarla karşılaşmaması için yoğun çaba harcadıklarını söyledi. Perçin, "Futbolcu parası ödenmiyor, hem boşa çıkıyor hem de kulüp sözleşme bedelini ödeme yükümlülüğüyle karşı karşıya kalıyor. Üç maaş geriden gidiyoruz. Dün yabancı futbolculara bir maaş ödedik. Bunları ödemezsen FIFA sana en fazla ‘Bunu öde' der ama futbolcu haklı olarak feshettiği zaman FIFA buna kesinlikle göz yummuyor. Biz şu anda FIFA'dan sarı kartlıyız. Kırmızı kartı yememek için uğraşıyoruz. Kırmızı kartı yersek iki dönem, üç dönem transfer yasağı, akabinde puan silme cezaları ve Adana Demirspor'un yaşadığı durumlar gündeme gelebilir. Biz burada kulübü ayakta tutmaya çalışıyoruz" açıklamasında bulundu.

''BUYURUN ARKADAŞLAR KOLTUK''

Kulübün geleceği için eleştirilerin ötesinde sorumluluk alınması gerektiğini ifade eden Perçin, yönetimin koltuğa bağlı olmadığını vurguladı. Perçin, "Kimse ‘Ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz?' demiyor. Biz koltuğa mı yapışmışız? Buyurun arkadaşlar koltuk. Varsa buyursun gelsin, kalkalım. Koltuğa yapışmadık" dedi.

Rıza Perçin'den çok konuşulacak sözler: G.Saraylılar dalga geçer gibi 19 lira bağış yaptı

''SESSİZ KALMASAYDIK BUGÜN...''

Ligden düşülmesinin ardından futbolcuların da belirsizlik yaşadığını söyleyen Perçin, yönetimin hemen istifa kararı alması halinde kulübün çok daha ağır bir ödeme takvimiyle karşı karşıya kalacağını ifade etti. Perçin, "Devam eden futbolcu kontratları var. Futbolcular düştükten sonra ‘Başkan gidiyor mu, patron gidiyor mu, bizim muhatabımız kim?' diye sormaya başladı. Herkes bizi FIFA tehlikesiyle karşı karşıya getirdi. Biz de ‘Önümüzdeki hafta bir maaş ödeyeceğiz, 15-20 gün sonra bir maaş daha ödeyeceğiz' diyerek arkadaşları ikna ettik. Dün yabancı futbolculara maaşlarını ödedik. Hafta içinde inşallah yerli futbolcularımıza ödeme yapacağız" diye konuştu.

''KULÜP MADDİ OLARAK ZORLANIYOR''

Yönetimin ligden düşmenin ardından hemen seçim açıklaması yapmamasının sebebini de anlatan Perçin, "Eğer 15 gün sessiz kalmasaydık, ‘Seçim yapıyoruz, gidiyoruz, istifa ediyoruz' deseydik bugün ödenmesi gereken rakam 3,5-4 milyon euroydu. 1 milyon euroyu ödemekte güçlük çeken bir kulüp, 4 milyon euroyu o anda nasıl ödeyecekti? Şimdi önümüzde iki ihtar daha var. Bunları da ödemeye çalışıyoruz. Bu kulüp maddi olarak zorlanıyor" dedi.

Rıza Perçin'den çok konuşulacak sözler: G.Saraylılar dalga geçer gibi 19 lira bağış yaptı

''G.SARAY TARAFTARININ DALGA GEÇER GİBİ...''

Kulübe destek amacıyla başlatılan kampanyada beklenen desteğin sağlanamadığını belirten Perçin, toplanan rakamın mevcut tablo karşısında yetersiz kaldığını ifade etti. Perçin, "Bir kampanya yapıyoruz. Kampanyada 316 bin lira toplandı. Bunun 100 bin lirasını bir arkadaşıma yanındayken ben attırdım, kaldı 216 bin lira. 100 bin lirası da Fenerbahçe- Galatasaray maçından sonra Galatasaray taraftarının dalga geçer gibi gönderdiği 19.05'ler... Kavga, seçim, o, bu Bu kulübün o zamanı değil. Burası herkesin omuz omuza olması gerektiği, beraber olması gerektiği bir yer" ifadelerini kullandı.

''19 HAZİRAN'DA MALİ VE SEÇİMLİ GENEL KURULUMUZ OLACAK''

Antalyaspor'da mali ve seçimli genel kurul kararı aldıklarını açıklayan Rıza Perçin, 19 Haziran Cuma günü genel kurul yapılacağını duyurdu. Perçin, mevcut tabloda başkanlığa aday olmayı düşünmediğini söyledi. Perçin, "Dün itibarıyla mali ve seçimli genel kurul kararı aldık. 19 Haziran Cuma günü mali ve seçimli genel kurulumuz olacak. Sonuç olarak bu ligden düştük. Keşke bu kadar yazılıp çizilene kadar neden düştük, nasıl düştük, son maça bırakmamalıydık gibi konular konuşulsaydı. Evet, şanssızlıklar oldu. Biz sezonu bir tane penaltı bile kazanmadan bitirdik" dedi.

Rıza Perçin'den çok konuşulacak sözler: G.Saraylılar dalga geçer gibi 19 lira bağış yaptı

''ŞU AN İÇİN ADAY DEĞİLİM''

Sezon içinde görevi bırakmak istediğini daha önce dile getirdiğini hatırlatan Perçin, "Gençlerbirliği-Samsun maçıydı ya da bir hafta sonrasıydı, 12'nci sıradaydık. Ben ‘Görevi bırakıyorum, görevi bırakmak istiyorum' dedim. Bunu bir basın toplantısında ya da bir basın mensubuna röportajda söyledim. ‘Lütfen birisi gelsin' dedim. O zaman 12'nciydik. Yönetilebilir bir tablo vardı. Moral olarak çok iyiydik. O gün ortalıkta kimse yoktu. Şu anda herkes ‘istifa' diyor. Var mı arkadaşlar? 19'undaki genel kurulda aday mısınız diye soracaksınız. Ben şu an için aday değilim" diye konuştu.

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Son Dakika Spor Rıza Perçin'den çok konuşulacak sözler: G.Saraylılar dalga geçer gibi 19 lira bağış yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Sen o 19.05 e şükür et. 0 2 Yanıtla
  • baba yorgun yorgun baba yorgun yorgun:
    Yenildiğini takımlar nedne oara atmadi sana bos insan galatasaray kuruluşu 1905 olduğu icin sana 19.05 atmışlar bunla ne dalgası var sen baskan olma konusma konuştukça batiyorsun 0 2 Yanıtla
  • Ali Kublay Ali Kublay:
    İyide batırın batırın ondan sonra para toplanamiyor yazıktır günahtır bende aday olmuyorum diyin tamam. Böyle başkanlığı bende yaparım ne olacaktı Galatasaray sana 19 milyon beşyüz binmi gonderecekti 0 0 Yanıtla
  • Cengiz Sevgili Cengiz Sevgili:
    gs ye yatarsan 19.05 alırsın. geçmiş olsun 0 0 Yanıtla
  • 961412mst45 961412mst45:
    Manisa küme düşerken kalecilerine penaltı attırmışlardı, onlara göre gayet normaldir, hatta teşekkür bile beklerler hangi normali normal görüyorlarki bu anormale yanlış yapmışız desinler… 0 0 Yanıtla
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