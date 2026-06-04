Galatasaray, Bernardo Silva'ya vereceği 50 milyon Euro'yu milli yıldıza harcayacak - Son Dakika
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Galatasaray, Bernardo Silva'ya vereceği 50 milyon Euro'yu milli yıldıza harcayacak

Galatasaray, Bernardo Silva\'ya vereceği 50 milyon Euro\'yu milli yıldıza harcayacak
04.06.2026 18:08
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Galatasaray, Manchester City'den ayrılan 31 yaşındaki Bernardo Silva transferinden oyuncunun toplamda 50 milyon Euro'yu bulan ücret talebi nedeniyle vazgeçti. Sarı-kırmızılılar, Bernardo Silva'nın yerine Eintracht Frankfurt'da oynayan 20 yaşındaki milli oyuncu Can Uzun'u 30-35 milyon Euro seviyelerinde bir rakama kadrosuna katmak istiyor.

Geçtiğimiz sezon Dries Mertens’in yerini doldurmakta zorluk çeken Galatasaray, yeni sezon transfer çalışmalarında önceliğini 10 numara pozisyonuna verdi. 

BERNARDO SILVA CEP YAKIYOR

Galatasaray'da Manchester City ile olan sözleşmesi sona eren ve boşa çıkan 31 yaşındaki Portekizli yıldız Bernardo Silva için ilk temas, İlkay Gündoğan aracılığıyla kuruldu. Ancak tecrübeli oyuncunun imza parası dahil 3 yıl için talep ettiği toplam 50 milyon Euro'luk maliyet, Galatasaray yönetimini geri adım atmaya zorladı. Transfer için 40 milyon Euro'luk bir bütçe belirleyen sarı-kırmızılılar, Silva’nın yüksek maliyeti sonrası rotayı daha genç ve gelecek vadeden bir isme çevirdi.

Galatasaray, Bernardo Silva'ya vereceği 50 milyon Euro'yu milli yıldıza harcayacak

YENİ HEDEF CAN UZUN

Cimbom, Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt forması giyen 20 yaşındaki gurbetçi yetenek Can Uzun'u gündemine aldı. Silva’dan 11 yaş küçük olan genç yıldızın Alman kulübüyle Haziran 2029’a kadar sözleşmesi bulunuyor.

Galatasaray, Bernardo Silva'ya vereceği 50 milyon Euro'yu milli yıldıza harcayacak

PAZARLIKLAR BAŞLIYOR

Can Uzun’un sözleşmesinde 60 milyon Euro'luk bir serbest kalma maddesi yer alsa da Galatasaray, Frankfurt ile masaya oturarak bu transferi 30-35 milyon Euro bandında bir bonservis bedeliyle bitirmeyi hedefliyor. On numara pozisyonunun yanı sıra sol kanat ve forvet hatlarında da görev yapabilen çok yönlü oyuncu, Frankfurt formasıyla sergilediği 10 gol ve 6 asistlik performansla dikkatleri üzerine çekmişti.

Galatasaray, Manchester, Frankfurt, Can Uzun, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Bernardo Silva'ya vereceği 50 milyon Euro'yu milli yıldıza harcayacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray, Bernardo Silva'ya vereceği 50 milyon Euro'yu milli yıldıza harcayacak - Son Dakika
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