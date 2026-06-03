Şebnem Ferah 6 yıl sonra ilk kez sahnede

Türkiye'de rock müziğin temel taşlarından biri olan Şebnem Ferah, yıllar süren sahne sessizliğini İstanbul’da bozdu.

6 YIL SONRA SAHNEYE ADIM ATTI

Konser alanını hıncahınç dolduran binlerce hayranının bitmek bilmeyen sevgi gösterileri ve alkışları eşliğinde 6 yıl sonra sahneye adım atan sanatçı, geri dönüş konserinin açılışını zamansız hitlerinden "Okyanus" ile yaptı.

"YOKLUĞUNUZDA SİZİN EVİM OLDUĞUNUZU ANLADIM"

Şarkı aralarında kendisini yalnız bırakmayan dev dinleyici kitlesiyle hasret gideren Şebnem Ferah, sahnelerden uzak kaldığı döneme dair içten bir itirafta bulundu. Yeniden mikrofon başında olmanın ve dinleyicilerinin gözlerinin içine bakmanın heyecanını paylaşan efsane sanatçı, "Yokluğunuzda sizin evim olduğunuzu anladım” diye konuştu.

Bu sözlerin ardından konser alanında adeta alkış tufanı koptu ve binlerce hayranı sanatçıya tezahüratlarla sevgi selinde bulundu.

ÜNLÜLER GEÇİDİ: HERKES ORADAYDI

Şebnem Ferah’ın bu tarihi geri dönüşü, sadece hayranlarının değil, sanat, spor, müzik ve televizyon dünyasının lider isimlerinin de akınına uğradı.

Protokol ve VIP alanında efsane ismi ön sıradan izleyenler arasında; Cem Yılmaz, Kenan Doğulu ve Beren Saat, Mazhar Alanson, Ogün Şanlısoy, Aleyna Tilki, Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk, Burak Şafak, Zeynep Bastık, Derya Uluğ, Tolga Sarıtaş, Ezgi Mola, Merve Dizdar, Burçin Terzioğlu, Şebnem Dönmez, Şebnem Bozoklu ve Zehra Güneş gibi isimler yer aldı.

YOĞUN İLGİ SONRASI YENİ KONSER MÜJDELERİ GELDİ

Öte yandan konserin biletlerinin satışa çıkar çıkmaz dakikalar içinde kapış kapış gitmesi, organizasyon firmasını ve sanatçıyı yeni kararlar almaya itti. Yoğun izdiham ve bilet bulamayan binlerce hayranın talebi üzerine Şebnem Ferah'ın takvimine yeni tarihler eklendi.

Buna göre efsane sanatçı, 13 Haziran'da İzmir'deki hayranlarıyla buluşacak, ardından 27 Haziran'da bir kez daha İstanbul'da sahne alarak rock rüzgarları estirmeye devam edecek. Konser gecesi boyunca sosyal medya platformlarında da Şebnem Ferah etiketleri Türkiye gündeminin ilk sırasına yerleşti.