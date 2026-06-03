İlk cinsel deneyim itirafıyla gündem olmuştu! Nazlı Bulum evleniyor - Son Dakika
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İlk cinsel deneyim itirafıyla gündem olmuştu! Nazlı Bulum evleniyor

İlk cinsel deneyim itirafıyla gündem olmuştu! Nazlı Bulum evleniyor
03.06.2026 07:24
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Daha önce ilk cinsel deneyimine ilişkin açıklamalarıyla magazin gündeminde geniş yer bulan oyuncu Nazlı Bulum, yaklaşık 5 yıldır birlikte olduğu kurgu yönetmeni Doruk Kaya ile evlenmeye hazırlanıyor. Çiftin 24 Haziran'da nikah masasına oturacağı öğrenildi.

Başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Nazlı Bulum, uzun süredir birlikte olduğu kurgu yönetmeni Doruk Kaya ile evlenmeye hazırlanıyor. Çiftin bu ay içinde sade bir törenle nikah masasına oturacağı öğrenildi.

5 YILLIK İLİŞKİ EVLİLİKLE TAÇLANIYOR

Televizyon ve dijital platform projelerindeki performansıyla adından söz ettiren oyuncu Nazlı Bulum, özel hayatındaki önemli gelişmeyle gündeme geldi.

İddiaya göre yaklaşık 5 yıldır birlikte olduğu kurgu yönetmeni Doruk Kaya ile evlilik kararı alan Bulum, nikah hazırlıklarını tamamladı. Çiftin, 24 Haziran'da aile üyelerinin katılacağı sade bir törenle dünyaevine gireceği belirtildi.

İlk cinsel deneyim itirafıyla gündem olmuştu! Nazlı Bulum evleniyor

KUTLAMA 27 HAZİRAN'DA

Nazlı Bulum ve Doruk Kaya'nın resmi nikahın ardından 27 Haziran'da dostları ve yakın çevrelerinin katılımıyla bir kutlama organizasyonu düzenleyeceği öğrenildi.

AÇIKLAMALARIYLA GÜNDEM OLMUŞTU

Nazlı Bulum, daha önce katıldığı bir programda ilk cinsel deneyimine ilişkin yaptığı açıklamalarla magazin gündeminde geniş yer bulmuştu. Oyuncu, annesinin bu konuda kendisine "mutlaka özel biriyle olması gerektiği" yönünde tavsiyelerde bulunduğunu anlatmıştı.

İlk cinsel deneyim itirafıyla gündem olmuştu! Nazlı Bulum evleniyor

DORUK KAYA KİMDİR?

Kurgu yönetmeni Doruk Kaya, televizyon ve dijital platformlarda yayınlanan birçok yapımda görev aldı. Kaya'nın özellikle "Magarsus" ve "Zeytin Ağacı" gibi dikkat çeken projelerin kurgu ekibinde yer aldığı biliniyor.

Nazlı Bulum, Evlilik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İlk cinsel deneyim itirafıyla gündem olmuştu! Nazlı Bulum evleniyor - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Behzat Behzat:
    acaba bu arkadaşlamı olmuş ilk deneyim. 2 0 Yanıtla
  • Kamuran Sertkaya Kamuran Sertkaya:
    Ne güzel ne mutlu bi haber..mutluluklar dilerim.. 0 1 Yanıtla
  • BAHADIR Şahin BAHADIR Şahin:
    Yahu bize ne kardeşim bu şahısın kiminle ne yaşadığı be 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: İlk cinsel deneyim itirafıyla gündem olmuştu! Nazlı Bulum evleniyor - Son Dakika
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