Havalimanında bir dilim baklavanın fiyatını görünce şaşkına döndü

İstanbul Havalimanı'nda bir dilim baklavanın 8 Euro'ya (427 TL) satıldığını gören yolcunun sözleri dikkat çekti. Yolcu, gördüğü fiyat karşısında "Ben fiyat algımı tamamen yitirdim" dedi.

BİR DİLİM BAKLAVA 8 EURO

İstanbul Havalimanı'nda satışa sunulan bir dilim baklavanın fiyatı bir yolcunun tepkisine neden oldu. Havalimanındaki işletmede bir dilim baklavanın 8 Euro'dan satıldığını gören yolcu, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

"FİYAT ALGIMI TAMAMEN YİTİRDİM"

Görüntüleri çeken yolcu, fiyat etiketini göstererek, "Şu görüntüyü gördükten sonra herhangi bir ülkeye artık pahalı diyemiyorum. Ben fiyat algımı tamamen yitirdim." ifadelerini kullandı.