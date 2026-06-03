Havalimanında bir dilim baklavanın fiyatını görünce şaşkına döndü - Son Dakika
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Havalimanında bir dilim baklavanın fiyatını görünce şaşkına döndü

03.06.2026 07:40
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İstanbul Havalimanı'nda bir dilim baklavanın 8 Euro'ya (yaklaşık 427 TL) satıldığını gören yolcu, "Şu görüntüyü gördükten sonra herhangi bir ülkeye artık pahalı diyemiyorum. Ben fiyat algımı tamamen yitirdim" diyerek fiyatlara tepki gösterdi.

İstanbul Havalimanı'nda bir dilim baklavanın 8 Euro'ya (427 TL) satıldığını gören yolcunun sözleri dikkat çekti. Yolcu, gördüğü fiyat karşısında "Ben fiyat algımı tamamen yitirdim" dedi.

BİR DİLİM BAKLAVA 8 EURO

İstanbul Havalimanı'nda satışa sunulan bir dilim baklavanın fiyatı bir yolcunun tepkisine neden oldu. Havalimanındaki işletmede bir dilim baklavanın 8 Euro'dan satıldığını gören yolcu, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

"FİYAT ALGIMI TAMAMEN YİTİRDİM"

Görüntüleri çeken yolcu, fiyat etiketini göstererek, "Şu görüntüyü gördükten sonra herhangi bir ülkeye artık pahalı diyemiyorum. Ben fiyat algımı tamamen yitirdim." ifadelerini kullandı.

İstanbul Havalimanı, Sosyal Medya, Sosyal Medya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika İstanbul Havalimanı Havalimanında bir dilim baklavanın fiyatını görünce şaşkına döndü - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Cenk Demiray Cenk Demiray:
    dış güçler! 0 1 Yanıtla
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