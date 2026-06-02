Özkan Yalım ek ifade verdi: Özgür Özel'e, 1 milyon TL gönderdim - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Özkan Yalım ek ifade verdi: Özgür Özel'e, 1 milyon TL gönderdim

Özkan Yalım ek ifade verdi: Özgür Özel\'e, 1 milyon TL gönderdim
02.06.2026 19:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP 38. Olağan Kurultay Soruşturması kapsamında ek ifade veren tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Özgür Özel'i zora sokacak iddialarda bulundu. Kurultay sürecinde yaklaşık 700 delegeyi arayarak Özgür Özel'e destek talebinde bulunduğunu, 115'inden imza aldığını belirten Yalım, aynı dönemde kurultay harcamaları için bir aracı vasıtasıyla Özel'e 1 milyon TL para gönderdiğini öne sürdü.

Tutuklu CHP Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile Özgür Özel ve Veli Ağbaba’ya yakınlığıyla bilinen iş insanı Turgut Koç, CHP 38. Olağan Kurultay Soruşturması kapsamında bugün Çağlayan Adliyesi’nde yeni ifade verdi.

ÖZKAN YALIM: 115 DELEGE ÖZGÜR ÖZEL'E DESTEK İMZASI VERDİ

Özkan Yalım, kurultay sürecinde Özgür Özel’in genel başkan seçilmesi amacıyla yoğun faaliyet yürüttüğünü, bu kapsamda yaklaşık 40 ilde delegelerle birebir temas kurduğunu ve yaklaşık 700 delegeyi telefonla arayarak destek talebinde bulunduğunu ifade etti. Yalım, 115 delegenin kurultaydan önce yazılı şekilde Özgür Özel’i destekleyeceklerine dair imza verdiğini, bunları kendisinin toplayıp Selin Sayek Böke’ye teslim ettiğini söyledi.

"BELEDİYEDE İŞ KARŞILIĞINDA OY" İDDİASI

Yalım, delegelerle yürütülen temaslar sırasında bazı delegelerin destek karşılığında çeşitli talepler ilettiğini, bu taleplerin parti içindeki koordinasyon merkezine aktarıldığını belirtti. Özkan Yalım, bazı delegelerin yakınlarının belediyelerde işe alınması yönünde taleplerin iletildiği, Kahramanmaraş delegesi bir kişinin iki yakınının İstanbul’daki belediyelerde işe alınması karşılığında destek vereceğini söylediğini iddia etti. Söz konusu kişilere ait özgeçmişlerin parti yetkililerine iletildiği de Özkan Yalım'ın iddiaları arasında yer aldı.

Tutuklu Yalım, delegelerin yakınlarının belediyelerde işe alınıp alınmadığının SGK kayıtları üzerinden tespit edilebileceğini ifade etti.

"ÖZGÜR ÖZEL'E ARACI VASITASIYLA 1 MİLYON TL VERDİM"

Özkan Yalım, ifadesinde kurultay sürecinde faaliyet gösteren seçim koordinasyon merkezine ilişkin bilgiler de paylaştı. Bu merkezin delegelerden gelen taleplerin toplandığı ve organize edildiği bir yapı olduğu kaydeden Yalım, genel koordinasyonunun Veli Ağbaba, İstanbul ayağının ise Suat Özçağdaş tarafından yürütüldüğünü belirtti.

Bunun yanı sıra Yalım, kurultay sürecindeki harcamalar kapsamında Özgür Özel’e 1 milyon TL verdiğini, bu paranın kongre organizasyonu ve seçim sürecine ilişkin giderler için talep edildiğini ve bir aracı vasıtasıyla teslim edildiğini kabul etti. 

"'MAVİ VALİZ'" MESAJI ÖZEL'E AİT"

Söz konusu para transferine ilişkin mesaj içerikleri de dosyada yer aldı. Yalım, kendisine gösterilen, "Özkan yarın sağlam bir paket olarak Denizli'de benim arabada benim mavi valizin içerisine koyuver" şeklindeki mesajın Özgür Özel ile yaptığı yazışmaya ait olduğunu itiraf etti.

Cumhuriyet Halk Partisi, Uşak Belediyesi, Özkan Yalım, Özgür Özel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Özkan Yalım Özkan Yalım ek ifade verdi: Özgür Özel'e, 1 milyon TL gönderdim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Halit Özdemir Halit Özdemir:
    eee daha neden iyi adamı oynuyor 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Celali isyanlarının izleri Bayburt’ta: 3 bin kişinin kellesinden kule yapılmış Celali isyanlarının izleri Bayburt'ta: 3 bin kişinin kellesinden kule yapılmış
Düzce’de Bayram Dönüşü Trafik Yoğunluğu Düzce'de Bayram Dönüşü Trafik Yoğunluğu
Netanyahu Trump’a rest çekerek Lübnan’a saldırıların devam edeceğini duyurdu Netanyahu Trump’a rest çekerek Lübnan’a saldırıların devam edeceğini duyurdu
Karadeniz açıklarında korkutan cisim: Ekipler bölgeyi abluka altına aldı Karadeniz açıklarında korkutan cisim: Ekipler bölgeyi abluka altına aldı
“Yeraltı“ sezon finali yaptı, soluğu Bodrum’da alan Devrim Özkan jetsurfte hünerlerini sergiledi "Yeraltı" sezon finali yaptı, soluğu Bodrum'da alan Devrim Özkan jetsurfte hünerlerini sergiledi
Alkolmetreyi Üflemeyi Reddeden Sürücüye 352 Bin Ceza Alkolmetreyi Üflemeyi Reddeden Sürücüye 352 Bin Ceza
Sinan Burhan: 1 hafta içinde CHP, Özgür Özel’i ihraç edecek Sinan Burhan: 1 hafta içinde CHP, Özgür Özel'i ihraç edecek
Eljif Elmas’tan transfer mesajı: İstanbul’da yaşamak istiyorum Eljif Elmas'tan transfer mesajı: İstanbul'da yaşamak istiyorum

19:37
Selçuksports’un sahibi tutuklandı
Selçuksports'un sahibi tutuklandı
19:30
Vinicius Junior’ın Real Madrid’den istediği maaş kriz çıkarttı
Vinicius Junior'ın Real Madrid'den istediği maaş kriz çıkarttı
19:17
Transferler tamam Hakan Safi tarih verdi
Transferler tamam! Hakan Safi tarih verdi
18:38
Asensio’ya ülkesinden talip: Görüşmeler başladı
Asensio'ya ülkesinden talip: Görüşmeler başladı
18:21
Kılıçdaroğlu’nun afişleri, memleketi Tunceli’de bilboardlara asıldı
Kılıçdaroğlu'nun afişleri, memleketi Tunceli'de bilboardlara asıldı
18:06
Yunanistan, Kerpe Adası’nda su sıkıntısı ihtimaline karşı OHAL ilan etti
Yunanistan, Kerpe Adası'nda su sıkıntısı ihtimaline karşı OHAL ilan etti
17:41
ABD: İran, nükleer konuların bazı başlıklarında müzakereye onay verdi
ABD: İran, nükleer konuların bazı başlıklarında müzakereye onay verdi
16:12
Böyle vahşet görülmedi Odunlukta eşini katletti
Böyle vahşet görülmedi! Odunlukta eşini katletti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 20:07:53. #7.13#
SON DAKİKA: Özkan Yalım ek ifade verdi: Özgür Özel'e, 1 milyon TL gönderdim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.