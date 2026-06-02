Kılıçdaroğlu'na başdanışman mı oluyor? Ayhan Bilgen'den Haberler.com'a özel açıklama
Kılıçdaroğlu'na başdanışman mı oluyor? Ayhan Bilgen'den Haberler.com'a özel açıklama

Kılıçdaroğlu'na başdanışman mı oluyor? Ayhan Bilgen'den Haberler.com'a özel açıklama
02.06.2026 15:39
"Mutlak butlan" kararıyla CHP liderliğine dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı olacağı iddia edilen eski Kars Belediye Eş Başkanı Ayhan Bilgen, sürece ilişkin sessizliğini bozdu. Kılıçdaroğlu’nun tavrını desteklediğini ve katkı sunmaya devam edeceğini belirten Bilgen, başdanışmanlık iddiaları için ise "Bana gelmiş herhangi bir teklif yok, bu anlamda benim de bir talebim yok" açıklamasını yaptı.

Eski Kars Belediye Eş Başkanı Ayhan Bilgen'in mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı olacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü. 

"KILIÇDAROĞLU'NUN TAVRINI DESTEKLİYORUM"

Olayın yankıları sürerken Haberler.com Haber Müdürü Olgun Kızıltepe'ye açıklamalarda bulunan Ayhan Bilgen, sürecin en başından beri Kılıçdaroğlu'na destek verdiğini belirterek "Muhalefetin hakkındaki iddialardan arınması gerektiğini düşünüyorum. Bu süreçte sayın Kılıçdaroğlu'nun tavrını destekliyorum. Elimden gelen katkıyı sunuyorum, sunmaya da devam edeceğim" dedi.

"BANA GELMİŞ HERHANGİ BİR TEKLİF YOK"

Kılıçdaroğlu'nun yanında görev alıp almayacağı sorusuna da yanıt veren Bilgen, "Görev alma anlamında bana gelmiş herhangi bir teklif yok. Bu anlamda benim de bir talebim yok" ifadelerini kullandı. 

A TAKIMI MERAKLA BEKLENİYOR 

Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu kez çok daha dar ve dinamik bir "A Takımı" ile yola devam edeceği konuşuluyor. Kulislerden sızan iddialara göre, daha önce geniş kadrolarla yönetilen MYK bu defa sadece yedi isimden oluşacak ve bu stratejik kadronun beşini mevcut milletvekilleri oluşturacak.

GÖREV VERECEĞİ İSİMLER BELLİ GİBİ 

Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Bülent Kuşoğlu’nun da Genel Sayman olacağı iddia edildi. MYK’da medyadan sorumlu ismin Ankara Milletvekili Deniz Demir, yerel yönetimlerden sorumlu ismin Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, sosyal politikalardan sorumlu ismin ise İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi olacağı ifade ediliyor. 

AKİF HAMZA ÇEBİ GERİ Mİ DÖNÜYOR? 

Kılıçdaroğlu’nun hukuk işlerinden sorumlu birimin başına avukat ve İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç’ı düşündüğü öğrenildi. Eski milletvekili Akif Hamza Çebi’nin de bu birimde yer alacağı ifade edildi. Hukuk biriminin partiden ihraç süreçlerini başlatmada kritik rol oynayacağı da kulislerde konuşuluyor. 

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Ayhan Bilgen, Politika, Güncel, Kars, Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 15:50:40. #7.12#
