Bu iş tamam! Mason Greenwood Fener'e hayırlı olsun - Son Dakika
Bu iş tamam! Mason Greenwood Fener'e hayırlı olsun

02.06.2026 16:50
Le10Sport'un haberine göre Mason Greenwood, Fenerbahçe'nin teklifine olumlu yanıt verdi. Marsilya formasıyla geçen sezon 45 maçta 26 gol ve 11 asist üreten İngiliz yıldızın transferinde artık gözler kulüpler arasındaki görüşmelere çevrildi.

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Mason Greenwood ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Fransız basını, İngiliz yıldızın sarı-lacivertli kulübün teklifini kabul ettiğini öne sürdü.

TRANSFERDE SICAK GELİŞME

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de Mason Greenwood ismi gündemdeki yerini koruyor. Fransız basınından Le10Sport'un haberine göre İngiliz futbolcu, sarı-lacivertli kulübün yaptığı teklife olumlu yanıt verdi.

SON KARAR KULÜPLERDE

Haberde oyuncu tarafıyla anlaşma sağlandığı belirtilirken, transferin tamamlanması için kulüpler arasındaki görüşmelerin sonuçlanması gerektiği ifade edildi. Fenerbahçe'nin Marsilya ile bonservis pazarlıklarını sürdürdüğü öne sürüldü.

SEZONA DAMGA VURDU

Mason Greenwood, geride kalan sezonda Marsilya formasıyla Avrupa'nın en etkili hücum oyuncularından biri olmayı başardı. İngiliz yıldız, tüm kulvarlarda çıktığı 45 maçta 26 gol atıp 11 asist yaptı. Toplam 37 gole doğrudan katkı sağlayan Greenwood, performansıyla birçok Avrupa kulübünün dikkatini çekti.

HAKAN SAFİ'NİN LİSTESİNDEYDİ

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi'nin de transfer etmek istediği isimler arasında yer alan Greenwood için sarı-lacivertli kulübün uzun süredir çalışma yürüttüğü biliniyor. Son iddia, transferin gerçekleşme ihtimalini güçlendirdi.

TARAFTARI HEYECANLANDIRAN GELİŞME

Henüz resmi bir anlaşma açıklanmasa da Greenwood'un teklifi kabul ettiği yönündeki haberler Fenerbahçe cephesinde büyük heyecan yarattı. Transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
