Ünlü oyuncu Naz Elmas\'ın son hali gündem yarattı

2004 yılında yayımlanan "Haziran Gecesi" dizisinde canlandırdığı "Havin" karakteriyle geniş kitlelerce tanınan Naz Elmas, sosyal medya paylaşımları ve görsellerindeki değişimle dikkat çekmeye devam ediyor.

Son olarak "Doktor: Başka Hayatta" projesiyle televizyon ekranlarına dönen oyuncunun hem dizideki görüntüsü hem de sosyal medya pozları kamuoyunun takibinde yer alıyor.

EKRAN FİLTRESİ İDDİASI

Uzun bir aranın ardından televizyon projelerine konuk oyuncu olarak dahil olan 42 yaşındaki Elmas’ın dizideki sahneleri, yayımlandığı dönemde de izleyicilerin dikkatini çekmişti. İzleyiciler, televizyon ekranlarında oyuncunun yüz hatlarını yumuşatmak amacıyla özel görüntü filtreleri kullanıldığını öne sürmüştü. Sosyal medyada yapılan değerlendirmelerde bu durum, geçmiş yıllarda televizyon programlarında uygulanan yoğun ekran filtrelerine benzetilmiş ve tartışma konusu yapılmıştı.

SON PAYLAŞIMLARI OLAY OLDU

Ünlü oyuncunun son olarak doğada çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşması, bu tartışmaları daha da artırdı. Fotoğraflardaki pürüzsüz cilt yapısı, belirgin yüz hatları ve genel dijital görünüm, takipçileri tarafından "bebek filtresi" ve benzeri yoğun fotoğraf düzenleme uygulamalarının kullanımı olarak yorumlandı. Ayrıca fotoğrafların alt açısı ve kompozisyonu da kullanıcıların dikkatini çeken bir diğer unsur oldu.

YORUM YAĞDI

Kısa sürede çok sayıda etkileşim alan paylaşımların altına, oyuncunun doğal halini yansıtmadığı yönünde çok sayıda eleştirel yorum yapıldı. Takipçilerinden gelen öne çıkan yorumlar arasında, "Nasıl bir filtre bu? Çocukluğuna inmiş resmen”, "Kendine ne yapmış böyle?", "Taşa oturma hasta olursun” gibi ifadeler yer aldı.

Görsel düzenleme ve dijital filtrelerin ünlü isimler tarafından bu derece yoğun kullanılması, sosyal medya platformlarında estetik algısı ve doğal görünüm temalı tartışmaları yeniden başlattı. Naz Elmas tarafından gelen eleştirilere yönelik henüz bir açıklama yapılmadı.