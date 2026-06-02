Varını yoğunu altına yatıranları yıkan haber

Küresel piyasalarda yatırımcılar, majör merkez bankalarının para politikalarını ve küresel büyümeye ilişkin makroekonomik beklentileri yakından izlemeye devam ediyor. Yaşanan bu hassas süreçte, Alman bankacılık devi Commerzbank’tan emtia piyasalarını yakından ilgilendiren kritik bir rapor geldi. Banka, küresel ekonomideki yavaşlama sinyalleri ve sanayi üretimine yönelik bozulan beklentiler nedeniyle başta gümüş olmak üzere değerli metallerdeki tahminlerini aşağı çekti.
İşte Commerzbank'ın altın, gümüş, platin ve paladyum piyasalarına yönelik güncel yıl sonu tahminleri:
Commerzbank, yatırımcıların güvenli limanı olan ons altın fiyatlarında uzun vadeli yükseliş eğiliminin korunduğunu belirtirken, kısa ve orta vadede daha temkinli bir görünüm benimsedi.
Raporda, gümüş fiyatlarındaki aşağı yönlü revizyonun arkasındaki en büyük etkenin endüstriyel talepteki zayıflama olduğu vurgulandı. Küresel ekonomideki durgunluk sinyallerinin gümüş üzerinde baskı oluşturduğu ifade edildi.
Alman banka, sanayi üretiminde kritik öneme sahip olan diğer değerli metallere yönelik tahminlerinde de ihtiyatlı bir yaklaşım sergileyerek beklentilerini 200'er dolar düşürdü.
Commerzbank'ın yaptığı bu son revizyonlar, değerli metal piyasalarına yönelik küresel iştahın bir miktar dengelendiğini ortaya koyuyor. Analistler, önümüzdeki dönemde değerli metallerin yönünü tayin edecek temel unsurların; küresel büyüme verileri, sanayi üretimi canlılığı ve merkez bankalarının faiz politikaları olacağını değerlendiriyor.
