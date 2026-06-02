Varını yoğunu altına yatıranları yıkan haber

Küresel piyasalarda yatırımcılar, majör merkez bankalarının para politikalarını ve küresel büyümeye ilişkin makroekonomik beklentileri yakından izlemeye devam ediyor. Yaşanan bu hassas süreçte, Alman bankacılık devi Commerzbank’tan emtia piyasalarını yakından ilgilendiren kritik bir rapor geldi. Banka, küresel ekonomideki yavaşlama sinyalleri ve sanayi üretimine yönelik bozulan beklentiler nedeniyle başta gümüş olmak üzere değerli metallerdeki tahminlerini aşağı çekti.

İşte Commerzbank'ın altın, gümüş, platin ve paladyum piyasalarına yönelik güncel yıl sonu tahminleri:

ALTIN: UZUN VADELİ YÜKSELİŞ SÜRÜYOR AMA...

Commerzbank, yatırımcıların güvenli limanı olan ons altın fiyatlarında uzun vadeli yükseliş eğiliminin korunduğunu belirtirken, kısa ve orta vadede daha temkinli bir görünüm benimsedi.

2026 Yıl Sonu Ons Altın Tahmini: 5.000 dolardan 4.800 dolara düşürüldü.

2027 Yıl Sonu Ons Altın Tahmini: 5.200 dolar seviyesinde sabit tutuldu.

GÜMÜŞ: SANAYİDEKİ ZAYIFLAMA GÜMÜŞÜ VURDU

Raporda, gümüş fiyatlarındaki aşağı yönlü revizyonun arkasındaki en büyük etkenin endüstriyel talepteki zayıflama olduğu vurgulandı. Küresel ekonomideki durgunluk sinyallerinin gümüş üzerinde baskı oluşturduğu ifade edildi.

2026 Yıl Sonu Ons Gümüş Tahmini: Ons başına 90 dolardan 80 dolara çekildi.

PLATİN VE PALADYUMDA DA 200 DOLARLIK GERİ ÇEKİLME

Alman banka, sanayi üretiminde kritik öneme sahip olan diğer değerli metallere yönelik tahminlerinde de ihtiyatlı bir yaklaşım sergileyerek beklentilerini 200'er dolar düşürdü.

2026 Yıl Sonu Platin Tahmini: 2.300 dolardan 2.100 dolara düşürüldü.

2026 Yıl Sonu Paladyum Tahmini: 1.800 dolardan 1.600 dolara revize edildi.

YATIRIMCILARIN GÖZÜ VERİLERDE OLACAK

Commerzbank'ın yaptığı bu son revizyonlar, değerli metal piyasalarına yönelik küresel iştahın bir miktar dengelendiğini ortaya koyuyor. Analistler, önümüzdeki dönemde değerli metallerin yönünü tayin edecek temel unsurların; küresel büyüme verileri, sanayi üretimi canlılığı ve merkez bankalarının faiz politikaları olacağını değerlendiriyor.