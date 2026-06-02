Kılıçdaroğlu'na kritik "kurultay" sorusu! Tek kelime etmedi

02.06.2026 13:12
Mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı koltuğuna geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in konuşacağı grup toplantısı öncesinde Genel Merkez'e geçti. Kılıçdaroğlu sabah saatlerinde evinden çıkıp makam aracına binmeden önce muhabirlerin kendisine yönelttiği "Delegeler kurultay için gerekli imzayı topladı, imzalar gelince ne yapacaksınız?" sorusunu yanıtsız bıraktı.

CHP'DE GÖZLER KILIÇDAROĞLU'NDA

Mahkemenin verdiği mutlak butlan kararıyla yeniden CHP Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun nasıl bir yol haritası izleyeceği merak konusu olmaya devam ediyor.

Parti içinde olağanüstü kurultay talepleri yükselirken, gözler hem delegelerden gelecek imzalara hem de Kılıçdaroğlu'nun atacağı adımlara çevrildi.

SABAH EVİNDEN ÇIKARKEN SORULDU

Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in konuşacağı grup toplantısı öncesinde evinden ayrılarak Genel Merkez'e geçti. Bu sırada gazeteciler, son günlerin en çok tartışılan konusunu Kılıçdaroğlu'na yöneltti.

Bir muhabir, "Delegeler kurultay için gerekli imzayı topladı, imzalar gelince ne yapacaksınız?" diye sordu. Kılıçdaroğlu ise soruya herhangi bir yanıt vermeden makam aracına binerek bölgeden ayrıldı.

111 VEKİLDEN KURULTAY ÇAĞRISI GELMİŞTİ

CHP'de tartışmaların fitilini, aralarında Özgür Özel'in de bulunduğu 111 milletvekilinin imzaladığı ortak bildiri ateşlemişti. Milletvekilleri, CHP'nin yönüne ve yönetimine karar verecek gücün delegeler olduğunu belirterek 12 Temmuz 2026 tarihinde olağanüstü kurultayın toplanması çağrısında bulunmuştu.

Bildiride ayrıca partinin belirli tarihe kadar kurultay yapmaması halinde seçimlere girememe riskiyle karşı karşıya kalabileceği ifade edilmişti.

27 VEKİL İMZA ATMAMIŞTI

Kurultay çağrısına CHP'nin 111 milletvekili destek verirken, 27 milletvekili ortak bildiriye imza atmamıştı. İmza vermeyen isimler arasında Oğuz Kaan Salıcı'nın da yer alması dikkat çekmişti. Salıcı daha sonra yaptığı açıklamada kurultaya karşı olmadığını ancak metnin içeriğini uygun bulmadığı için imza atmadığını söylemişti.

KRİTİK KARAR BEKLENİYOR

CHP kulislerinde delegelerin olağanüstü kurultay için gerekli imza sayısına ulaştığı yönündeki iddialar konuşulurken, Kılıçdaroğlu'nun sessizliği dikkat çekti.

Parti içinde gözler şimdi hem delegelerin atacağı adımlara hem de Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası kurultay talebine nasıl yanıt vereceğine çevrilmiş durumda.

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel, Siyaset, Güncel, Son Dakika

13:35
CHP'nin grup toplantısı başladı! Özgür Özel partililere hitap ediyor
13:23
CHP grup salonunda hıncahınç kalabalık! Vekillerin hepsi aynı sloganı attı
13:19
CHP grup toplantısı öncesi dikkat çeken imza hareketliliği! Mahmut Tanal açıklık getirdi
12:22
8 kişinin öldüğü kazaya bakanlık el attı! Yeni bulgu çok insanın başını yakar
11:21
Resmen el değiştirdi! Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilen Yerebatan Sarnıcı tahliye edildi
11:14
Erdoğan, Trump'ı ikna etti! PKK uzantılı İran planı suya düştü
11:03
9 futbolcu kesik yedi! İşte A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası kadrosu
10:59
CHP'de grup toplantısı öncesi vekillerden kapalı toplantı
10:54
Antalya'daki soruşturma Ankara'ya taşındı! Özgür Özel ve 5 CHP'li isim hakkında yetkisizlik kararı
10:36
Bahçeli: CHP içerisinde kutuplaşma derinleşti, Yargıtay kararını bir an önce vermeli
10:33
Bahçeli'nin danışmanından İmamoğlu'na sert tepki! "Virüs" diyerek hedef aldı
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 14:01:14.
