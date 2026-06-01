İran sınırında erkek cesedi bulundu

01.06.2026 17:52
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, İran sınırındaki dağlık alanda jandarma ve komando birliklerinin ortak çalışması sırasında kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu. İlk değerlendirmelere göre mülteci olduğu tahmin edilen kişinin cesedi otopsi için Hakkari Devlet Hastanesine sevk edildi.

JANDARMA VE KOMANDO BİRLİKLERİ BULDU

Edinilen bilgilere göre, sabah saat 10.00 sıralarında ilçeye bağlı Alan köyünün arka tarafındaki dağlık alanda jandarma ve komando birliklerinin ortak çalışmaları sırasında kimliği henüz belirlenemeyen bir erkek cesedine ulaşıldı.

MÜLTECİ OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırılan ve ilk incelemesi yapılan ceset, detaylı incelenmek üzere Hakkari Devlet Hastanesine sevk edildi. İlk değerlendirmelere göre hayatını kaybeden kişinin bir mülteci olduğu tahmin edilirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. 

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Jandarma, Şemdinli, Hakkari, Komando, Otopsi, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
