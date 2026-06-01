Sahibi bilinmiyor, Türkçe dil desteği sürüyor: KCEX Türkiye'de neden hala faaliyette?

01.06.2026 17:20
SPK'nın erişim engeli kararına rağmen Türkçe dil desteğini sürdüren, fenomenlerle affiliate çalışması yürüten ve yöneticileri kamuoyuna açık olmayan KCEX, Türk kullanıcılar için ciddi riskler barındırıyor. İşte detaylar…

SPK, Aralık 2024'te KCEX'in de aralarında bulunduğu 108 kripto para platformuna izinsiz faaliyet gerekçesiyle erişim engeli kararı aldı. 7518 sayılı Kanun kapsamında SPK lisansı bulunmayan yabancı kripto platformlarının Türkçe dil desteği sunması, Türk kullanıcılara yönelik reklam ve pazarlama faaliyetlerinde bulunması açıkça yasaklanmış durumda. Erişim engeli kararının ardından KCEX bu yasağa uymak yerine farklı bir yol seçti: kcex.com adresi engellenince kcex.io domainine geçerek Türkçe arayüzünü, kaldıraçlı işlem ürünlerini ve referans sistemini yeni adres üzerinden sürdürmeye devam etti.

FENOMENLERLE AFFILIATE ÇALIŞMALARI KESİNTİSİZ SÜRÜYOR

Yapılan incelemelerde KCEX'in Türk kripto fenomenleriyle affiliate iş birlikleri yürütmeye devam ettiği tespit edildi. @KCEX_Turkey kullanıcı adıyla yönetilen resmi Türkçe X hesabının Türkçe içerik yayımlamayı sürdürdüğü, Türk kullanıcılara yönelik kampanya ve tanıtım paylaşımları yapıldığı görüldü. Fenomenlerin KCEX affiliate linklerini takipçileriyle paylaşmaya devam ettiği de belirlendi. İncelenen paylaşımların hiçbirinde "reklam", "sponsorlu içerik" ya da "işbirliği" ibaresi yer almıyor. Uzmanlar, 7518 sayılı Kanun'un doğrudan yapılan tanıtımların yanı sıra "Türkiye'de yerleşik kişi ya da kurumlar aracılığıyla" yürütülen pazarlama faaliyetlerini de kapsadığını ve affiliate linki paylaşan fenomenlerin de yaptırım kapsamına girdiğini belirtiyor.

KCEX'İN SAHİBİ KİM?

KCEX'in Türkiye'deki faaliyetlerini daha da sorunlu kılan unsur, platformun yönetim yapısının tamamen anonim olması. Borsa, 2021 yılında Seyşeller'de tescil edildi. Küresel kripto veri platformlarında ve girişim takip sitelerinde kurucusu, CEO'su ya da yönetim kuruluna ilişkin kamuoyuna açık herhangi bir bilgiye ulaşılamıyor. Borsanın kendi web sitesindeki tanıtım metninde ekip yalnızca "blockchain ve finans sektörlerinden uzmanlardan oluşmaktadır" şeklinde geçiştiriliyor.

Uzmanlar, Seyşeller tescilinin tesadüf olmadığını vurguluyor. Bu ülkede kripto şirketi kurmak için gerçek kimlik doğrulaması, denetlenmiş finansal tablo ya da yetkili yönetici atanması zorunlu değil. Bu yapının sorumluluk zincirini bilinçli olarak bulanıklaştırdığını belirten uzmanlar, olası bir varlık kaybı ya da hesap blokesi durumunda Türk kullanıcının başvurabileceği yasal bir merci, hatta muhatap alabileceği bir isim dahi bulunmadığının altını çiziyor.

KULLANICI MAĞDURİYETİ YAŞANDI 

Daha önce belgelendiği üzere KCEX, bir Türk kullanıcının yaklaşık 19.000 dolarlık varlığını "anormal aktivite" gerekçesiyle bloke etti. Platformun destek ekibi inceleme süresini önce Mayıs, ardından Haziran 2026'ya öteledi. Süreç boyunca tek bir üst düzey yönetici kamuoyuna çıkıp açıklama yapmadı. KCEX'in Türkiye'de SPK lisansı bulunmadığından kullanıcının başvurabileceği yetkili bir Türk mercii de bulunmuyor.

