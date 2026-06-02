CHP grup salonunda hıncahınç kalabalık! Vekillerin hepsi aynı sloganı attı

02.06.2026 13:23
Mahkemenin verdiği 'mutlak butlan' kararıyla sarsılan CHP'de liderlik krizi Meclis koridorlarına taşındı. Haberler.com Ankara temsilcisi Şerife Güzel'in haberine göre; Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin TBMM Başkanlığı'na "Grup toplantısı talebimiz yok" şeklinde resmi yazı göndermesine rağmen, Özgür Özel'in yapacağı tarihi toplantı için grup salonu saatler öncesinden tıklım tıklım doldu. Salonda "Hain Kemal" sloganları atıldı.

CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı hakkında istinaf mahkemesi tarafından verilen iptal kararının ardından parti yönetiminde baş gösteren belirsizlik, haftalık Meclis grup toplantısında büyük bir kaosa dönüştü. Toplantının kimin tarafından gerçekleştirileceğine dair süren tartışmaların ardından TBMM Başkanlığı, CHP TBMM Grup Başkanı Özgür Özel'in saat 13.30'da yapacağı toplantıya onay verdi. 

KILIÇDAROĞLU CEPHESİNDEN "TALEBİMİZ YOK" YANITI

Krizin perde arkasında ise Meclis Başkanlığı ile CHP Genel Merkezi arasında yaşanan resmi yazışma trafiği yer aldı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, dün CHP Genel Merkezi’ne resmi bir yazı göndererek grup toplantısının yapılıp yapılmayacağını sordu.

Gelen bu kritik soruya yanıt, mahkeme kararı sonrası koltuğu devralan Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminden geldi. Kılıçdaroğlu’na yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre; Genel Merkez'den Meclis'e gönderilen yanıtta, "Bugün için CHP olarak bir grup toplantısı yapma talebimiz bulunmamaktadır" ifadeleri kullanılarak toplantı resmi olarak reddedildi.

LİDERLİK SAVAŞINDA İPLER TAMEMEN KOPTU

Özgür Özel’in olağanüstü kurultay için rekor bir hızla delegelerden imza topladığı bu sıcak saatlerde, Kılıçdaroğlu cephesinden gelen "grup toplantısı engeli" adımı, parti içindeki iplerin tamamen kopma noktasına geldiğini gözler önüne serdi. Kılıçdaroğlu'nun Meclis nezdinde attığı bu adıma rağmen toplantı iptal edilmedi.

TARİHİ TOPLANTI ÖNCESİ SALON DOLDU TAŞTI

Yaşanan bu siyasi fırtınanın gölgesinde, Özgür Özel'in saat 13.30'da kürsüye çıkacağı toplantı için CHP grubunda tarihi anlar yaşanıyor. Özel'e açık destek vermek isteyen mevcut CHP'li milletvekillerinin yanı sıra çok sayıda eski milletvekili de Meclis'e akın etti. 

MECLİS'TE "HAİN KEMAL" SLOGANLARI

Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel'in kamerasına yansıyan görüntülerde Özgür Özel'e destek veren eski ve yeni vekillerin "Hain Kemal" sloganları attığı görüldü.

CHP'nin grup toplantısı başladı! Özgür Özel partililere hitap ediyor

