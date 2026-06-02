CHP'nin grup toplantısı başladı! Özgür Özel partililere hitap ediyor

02.06.2026 13:35
CHP'de krize dönüşen grup toplantısı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun itirazlarına rağmen başladı. "Başkan Özgür" sloganlarıyla kürsüye çıkan Özgür Özel partililere hitap ediyor.

Mahkemenin mutlak butlan kararının ardından CHP Grup Başkanı seçilen Özgür Özel'in başvurularını değerlendiren TBMM Başkanlığı, grup toplantısının yapılmasına izin verdi. 2.5 yıl aradan sonra genel başkanlık koltuğuna yeniden oturan Kemal Kılıçdaroğlu ise TBMM Başkanlığı’nın toplantı sorusuna "Böyle bir talebimiz yoktur" yanıtını gönderdi. 

Kılıçdaroğlu'nun itirazlarının gölgesinde kürsüye çıkan Özel, gündeme dair açıklamalarda bulunuyor. 

SALONDA "HAİN KEMAL" SLOGANLARI

Salonu hıncahınç dolduran partililer, Özgür Özel'i beklerken "Hain Kemal" sloganları attı. Özel kürsüye çıkarken salonda coşku iyice arttı ve "Başkan Özgür" sloganları yükseldi.

Özel'in konuşmasından satır başları şöyle:

"Hepinizi selamlıyorum... Meclis çok grup toplantısı gördü, dışarıda bekleyen 3 bin 200 arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Bu tarihin doğru tarafından durma, tarih yazma ve parti ile ülkenin geleceğine yapılan saldırılara karşı yürüyüşe geçme ziyaretidir. Büyük kumpasa karşı bu çatının altına direniş, mücadele ve umut seslerini taşıyacağız.

"MİLLETİN SEÇİLMİŞ TEMSİLCİLERİYİZ"

Gezi Parkı eylemlerinde hayatlarını kaybeden kardeşlerimiz Ethem Sarısülük'ü, Hasan Ferit Gedik'i, Ali İsmail Korkmaz'ı ve evladımız Berkin Elvan'ı saygıyla anıyorum. O gün hekiminizin yerine orada olan, ağaçları ve İstanbul'u savunan Taksim Dayanışması'ndan yıllar sonra bir darbe kumpası çıkardılar. Hala AİHM ve AYM kararlarıyla içeride tutulan Tayfun Kahraman kardeşime, Sayın Osman Kavala'ya, Mine Özerden'e, Çiğdem Mater'e selam olsun. Çok yakında kavuşacağız! Hepimiz milletin seçilmiş temsilcileriyiz. Ne yaşarsak yaşayalım milletin gündeminden kopamayız. Milletin ağır bir ekonomik kriz altında ezildiğini hepimizi biliyoruz. Çok yönlü bir krizin içindeyiz. Mayıs ayı açlık ve yoksulluk sınırları açıkladı. Açlık sınırının 35 bin liraya, yoksulluk sınırına 114 bin liraya yükseldiğini gördük. 20 bin liralık sefalet maaşıyla emekliler, 28 bin liralık asgari ücretle emekçiler ve bunların alışveriş yapıp da para kazandırarak geçimini sağlayacağı düşünülen esnaflar kan ağlıyor.

Bugün Türkiye'nin en büyük sorunu vergi sorunu, verginin adaletsiz ve yersiz alınma sorunudur. Bu salondaki gibi Türkiye'deki bütün vatandaşların zenginliklerine, fakirliklerine bakılmadan dolaylı vergilerle yüzde 64'lük dilimi ödediği düzen haksızdır."

Ayrıntılar geliyor...

CHP grup salonunda hıncahınç kalabalık! Vekillerin hepsi aynı sloganı attı

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • dilaver ovalı dilaver ovalı:
    Ben hiçbir zalimin kazandığını görmedim 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
13:23
CHP grup salonunda hıncahınç kalabalık! Vekillerin hepsi aynı sloganı attı
13:19
CHP grup toplantısı öncesi dikkat çeken imza hareketliliği! Mahmut Tanal açıklık getirdi
13:12
Kılıçdaroğlu'na kritik "kurultay" sorusu! Tek kelime etmedi
12:22
8 kişinin öldüğü kazaya bakanlık el attı! Yeni bulgu çok insanın başını yakar
11:14
Erdoğan, Trump'ı ikna etti! PKK uzantılı İran planı suya düştü
11:03
9 futbolcu kesik yedi! İşte A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası kadrosu
10:59
CHP'de grup toplantısı öncesi vekillerden kapalı toplantı
10:36
Bahçeli: CHP içerisinde kutuplaşma derinleşti, Yargıtay kararını bir an önce vermeli
