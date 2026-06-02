Özgür Özel, salonda "Hain Kemal" sloganı atanları böyle susturdu

TBMM'deki grup toplantısında milletvekillerine partisinde yaşanan sürece ilişkin açıklamalarda bulunan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, salandakiler tarafından atılan "Hain Kemal" sloganlarına müdahale etti.
"Bu öfke cümlesi yerine geleceğe yönelik umut sloganları atalım" diyen Özel, "İhanet başkaları yüksek sesle söylediğinde değil, yalnız kaldığında içinde hissedildiğinde cezalandıran duygudur" ifadelerine yer verdi.
