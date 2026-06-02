Denizli'de Otobüs Kazası: 8 Ölü

02.06.2026 12:22
Pamukkale Turizm otobüsü kaza yaptı, 8 kişi hayatını kaybetti. ATS verileri bakanlığa iletilmedi.

Haber:  Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - Denizli'de, Pamukkale Turizm'e ait yolcu otobüsünün bariyerlere çarparak yanması sonucu biri bebek 8 kişinin yaşamını yitirdiği katliam gibi kazayla ilgili çarpıcı bazı bulgular ortaya çıktı. Firmanın; otobüsün konumunun, hızının, rotasının ve durumunun GPS ve hücresel ağlar üzerinden kesintisiz izlenmesini sağlayan Araç Takip Sistemi (ATS) bilgisini, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na iletmediği ortaya çıktı. Otobüsün, araç muayene süresinin dolmak üzere olduğu, 11 Haziran'dan sonra muayeneye girmesi gerektiği belirlendi.

Denizli'de, Mustafa Merdün'ün (50) kullandığı Pamukkale Turizm firmasına ait yolcu otobüsü,  31 Mayıs Pazar günü Denizli-Aydın Otoyolu'nun Tırkaz Mahallesi yakınlarında bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs ateş topuna dönüştü. Kazada, biri bebek 8 kişi yaşamını yitirdi, 33 yolcu da yaralandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, otobüs  firmasını yakın markaja aldı. ANKA Haber Ajansı, Ankara'da yürütülen çalışmalar kapsamında kazaya karışan firma ve sürücü ile ilgili çarpıcı bazı bulgulara ulaştı.

"EMİNE FİRMASI" ADINA TESCİLLİ

45 BAH 834 plakalı otobüs, Pamukkale Ulaşım Seyahat ve Turizm Hizmetleri A.Ş. adına biletli yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunmak üzere düzenlenen yetki belgesi kapsamında "EMİNE firması" adına tescilli olduğu kaydedildi.

Taşıma kapasitesi 42 koltuklu otobüsün, araç muayene süresinin dolmak üzere olduğu, 11 Haziran'dan sonra muayeneye girmesi gerektiği belirlendi.

Uaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi (U-ETDS) üzerinden söz konusu otobüsle tarifeli gerçekleştirilen en son seferin 30 Mayıs 2026'da İzmir/Bornova'da ve Antalya/Alanya'da sona ereceği, ara duraklardaki indirme ve bindirme dahil 45 yolcu bildirildi.

Taşıta ilişkin ATS bilgisinin firma tarafından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na iletilmediği ortaya çıktı. ATS; otobüsün konumunun, hızının, rotasının ve durumunun GPS uyduları ve hücresel ağlar üzerinden kesintisiz izlenmesini sağlıyor.

Sektör kaynakları, ATS bilgisinin Ulaştırma Bakanlığı'na bildirilmemesinin nedenine ilişkin olarak ANKA Haber Ajansı'na, "Bu sistem, güvenli ve planlı seyahat açısıdan önemlidir. Otobüslerde, bu sistemin kapatılması veya devre dışı bırakılması genellikle denetimlerden kaçma, kural ihlallerini gizleme amaçlıdır. Bu bağlamda, ATS bilgisinin Ulaştırma Bakanlığı'na verilmemesi ciddi bir sorundur" değerlendirmesini yaptı.

Sürücü Mustafa Merdün'ün, kasten yaralama ve Vergi Usul Kanunu'na aykırı bazı fiillerden ceza aldığı da ifade edildi.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
