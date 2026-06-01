Bir ay önce cezaevinden çıkan 14 yıl önce boşandığı eşini öldürdü

İstanbul Sancaktepe'de 2 çocuk annesi Nuray Kalıncı (46), 14 yıl önce boşandığı ve cezaevinden yeni çıkan eski eşi Hakan Büyükata'yı (47) evinde silahla vurarak öldürdü. Olayın ardından gözaltına alınan Kalıncı, ilk ifadesinde eski eşinin kendisine ve çocuklarına şiddet uyguladığını söyledi.

CEZAEVİNDEN ÇIKIP DEHŞET SAÇTI

Olay, 30 Mayıs Cumartesi günü Sancaktepe Fatih Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 1 ay önce cezaevinden tahliye olan Hakan Büyükata, 14 yıl önce boşandığı eski eşi Nuray Kalıncı'nın evine geldi. İkili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışma esnasında eski eşi tarafından darbedilen Nuray Kalıncı, evde bulunan ateşli silahla Büyükata'ya ateş etti.

CİNAYETİN ARDINDAN KOMŞULARINA SIĞINDI

Kurşunların hedefi olan Hakan Büyükata kanlar içinde yere yığılırken, Nuray Kalıncı hemen komşularına giderek durumu anlattı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin dairede yaptığı ilk kontrolde, Büyükata'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri bina çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken, şüpheli kadın olay yerinde gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI: "ŞİDDET UYGULUYORDU"

Olay günü daireden gelen bağrışma ve kavga seslerinin komşular tarafından da duyulduğu öğrenildi. Cinayet şüphelisi Nuray Kalıncı'nın emniyetteki ilk ifadesinde; eski eşinin cezaevinden çıktıktan sonra yanlarına geldiğini, kendisine ve çocuklarına sürekli olarak şiddet uyguladığını, olayın da yine bu şiddet sarmalı nedeniyle yaşandığını söylediği belirtildi.

Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlanan Hakan Büyükata'nın cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Yozgat'a gönderildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.