Taksiciye 95 Bin Lira Ceza Kesildi
01.06.2026 17:30
Beyoğlu'nda taksimetre açmadan yolcu taşıyan taksi şoförüne 95 bin 500 lira ceza yazıldı.

BEYOĞLU'nda Travis Scott'ın etkinliğinden çıkan ABD'li sanal medya yayıncısı Auger'i taksimetre açmadan oteline götürdüğü belirlenerek gözaltına alınan taksi şoförü H.A.'ya (43) 95 bin 500 lira ceza yazıldı.

Karaköy, Tersane Caddesi'ndeki bir eğlence mekanında dün Travis Scott'ın katılımıyla gerçekleştirilen etkinliğin ardından Taksim'de konaklayacağı otele gitmek üzere taksiye binen ABD'li sanal medya yayıncısı Auger, yolculuğunu canlı yayınladı. Görüntülerde araca binmeden önce fiyat konusunda taksi şoförüyle anlaştığı anlar yer alan Auger, indikten sonra kartından fazla ücret çekildiğini fark etti. 136 dolar ücret alındığını iddia eden yayıncının paylaşımı üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce inceleme başlatıldı.

Yayıncı Auger'i Tersane Caddesi'nden alarak Gümüşsuyu Mahallesi'ndeki otele götüren taksi şoförünün H.A. olduğu tespit edildi. H.A., kullandığı taksiyle birlikte yakalanarak hakkında işlem yapıldı. Taksi şoförüne, Karayolları Trafik Kanunu'nun 'taksi hizmeti veren otomobillerde taksimetre kullanmamak', 'yer işaretlerine uymamak' ve 'emniyet kemeri kullanmamak' maddeleri kapsamında toplam 95 bin 500 lira ceza yazıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA

