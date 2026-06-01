Alibeyköy Anadolu Lisesi'nde Öğrenci Atlama Olayı

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde bulunan Alibeyköy Anadolu Lisesi'nde eğitim gören bir öğrencinin, ders sırasında okulun 2. katından aşağı atladığı iddia edildi. Yaralanan öğrenci hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Eyüpsultan ilçesi Alibeyköy Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, tarih dersi sırasında 11. sınıf öğrencisi Y.K., (17), henüz bilinmeyen bir nedenle okulun 2. katından aşağı atladı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine okul yönetimi durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan öğrencinin bilincinin açık olduğu öğrenildi. Yaralı öğrenci ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, olayın nasıl meydana geldiğine inceleme başlatıldı. - İSTANBUL