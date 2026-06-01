Trabzon\'un 30 yıllık hayali olan Güney Çevre Yolu Projesi\'nde geri sayım başladı

Trabzon'un ulaşım altyapısını köklü şekilde değiştirecek Güney Çevre Yolu Projesi'nde çalışmalar devam ediyor.

7 FARKLI NOKTADA EŞ ZAMANLI İMALAT

Karadeniz Sahil Yolu'nun özellikle Akçaabat şehir geçişlerinde yaşanan trafik yoğunluğunu büyük ölçüde azaltacak olan Güney Çevre Yolu, alternatif bir güzergâh oluşturarak transit geçişleri Akçaabat şehir merkezinin dışına alacak. Bu yönüyle hem zamandan tasarruf sağlanacak hem de şehir içi yaşam kalitesi önemli ölçüde artacak. Projede sahada yoğun bir çalışma yürütülürken, 7 farklı noktada eş zamanlı olarak imalatlar sürdürülüyor.

“3 YIL SONUNDA HİZMETE ALACAĞIZ”

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Güney Çevre Yolunun 30 yıldır konuşulduğunu ifade ederek "İnşallah her şey yolunda giderse, Akçaabat'ı ilgilendiren 16,5 kilometrelik kısmı 3 yıl sonunda hizmete alacağız. Mevcut çalışmalar bunu gösteriyor" dedi.

Güney Çevre Yolu'nun iki yönden şehri ilgilendiğini kaydeden Genç, "Güney Çevre Yolu, iki yönüyle birlikte şehrimizi çok yakından ilgilendiriyor. Bunlardan biri transit trafik. Şu anda doğu-batı aksında bir karayolumuz var, o da sahil yolumuz. Orada herhangi bir sıkıntı yaşandığında trafik tamamen kilitleniyor. Bu nedenle bu konu uzun zamandır şehrimizin gündemindeydi. Biz de bunu Ankara'ya taşıdık. 1 Mayıs 2023 tarihinde Güney Çevre Yolu resmen Akçakale'den başladı. Şu anda Güney Çevre Yolu, toplam 48 kilometrelik bir platform olarak Akçakale'den başlayıp Araklı'ya kadar uzanan bir kuşak yol niteliğinde. Hem transit yol olması hem de şehircilik açısından bizi yakından ilgilendiriyor. Çünkü Trabzon'un sürekli sahil bandında sıkıştığını görüyoruz. Dolayısıyla şehri güneye taşıma adına da kıymetli bir çalışma. İlk etap, Akçakale ile Yıldızlı arasında başlatılan 16,5 kilometrelik bölüm. Şu anda aktif çalışmanın sürdüğü kısım da burası. Bu bölümde yedi tüp tünelde eş zamanlı çalışmalar devam ediyor. İnşallah her şey yolunda giderse, Akçaabat'ı ilgilendiren bu 16,5 kilometrelik kısmı üç yıl sonunda hizmete alacağız" diye konuştu.

“ŞEHRİN YAKLAŞIK 30 YILDIR KONUŞTUĞU BİR PROJEYDİ”

Çalışmalar sürerken bir taraftan da eş zamanlı olarak Ortahisar'dan başlayıp Araklı'ya kadar devam edecek ikinci büyük ana etabın proje ve plan çalışmalarının sürdüğünü hatırlatan Genç "O konuda hazırlıklarımız tamamlandı. İnşallah yapım işi de başlayacak. Bunu çok önemli buluyoruz. İnşallah tamamlandığında hem Trabzon'umuza transit güzergâh anlamında hem de şehircilik açısından büyük hizmet edecek bir proje olacağını düşünüyorum. Çalışmalar sadece tünellerle sınırlı değil. Yedi tüp tünelde eş zamanlı çalışmalar sürerken, aynı zamanda açıklık alanlardaki viyadük çalışmaları da devam ediyor. Hem Yıldızlı bölgesinde, Akçaköy bölgesindeki vadide hem de Düzköy yolu üzerindeki Adacık Vadisi'nde viyadük çalışmaları eş zamanlı yürütülüyor. Şehrin yaklaşık 30 yıldır konuştuğu bir projeydi. İnşallah bu dönemde vücut bulacaktır" şeklinde konuştu.