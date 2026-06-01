Napoli\'nin eski yıldızı Sarıyer\'e transfer oluyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sarıyer, transfer piyasasında ses getirecek büyük bir hamleye hazırlanıyor.
İstanbul temsilcisi, geçmişte Napoli forması da giyen deneyimli orta saha oyuncusu Diego Demme'yi renklerine bağlamak için düğmeye bastı.
İddialara göre Sarıyer yönetimi, son olarak Hertha Berlin'den ayrılan Almanya Milli Takım patentli yıldız futbolcu için resmi teklifini iletti. Oyuncunun İstanbul'a gelmeye sıcak baktığı vurgulandı.
Geçtiğimiz sezon Hertha Berlin formasıyla 13 resmi karşılaşmada görev alan Demme, skor yüküne gol veya asist katkısı sağlayamamıştı.
